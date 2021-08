La composition des chapeaux pour le tirage au sort de Ligue Europa et de la Conference League

Après le tirage au sort de la Ligue des champions, ceux des phases de groupe de la Ligue Europa et la League Conference, dernière compétition européenne de l'UEFA, auront lieu ce vendredi entre midi et 14 heures et seront diffusés sur les antennes de RMC Sport.

Si le PSG et LOSC sont engagés en Ligue des champions, quatre clubs de Ligue 1 représenteront les couleurs de la France en Ligue Europa et en Conference League, nouvelle compétition européenne organisée par l'UEFA. Les adversaires en phases de groupes seront connus ce vendredi, après les tirages au sort.

En Ligue Europa, l'OL a le meilleur coefficient UEFA et se retrouve tête de série, dans le chapeau 1. Après son élimination lors des barrages de Ligue des champions, l'AS Monaco a été reversé aussi dans ce même chapeau. Cinquième de la dernière Ligue 1, l'OM est placé dans le chapeau 3.

Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont donc que 6 possibilités dans le chapeau 1 dont Naples, la Lazio Rome ou le Bayer Leverkusen. Il faudra sans doute aussi éviter Leicester dans le chapeau 2, qui sera l'un des favoris de cette compétition. Ou l'Eintracht Francofrt, toujours redoutable ces dernières années. Fenerbahce et Galatasaray seront aussi des équipes à ne pas tirer dans les chapeaux inférieurs.

Qualifié ce jeudi soir à l'issue d'un barrage face à Rosenborg, le Stade Rennais a été placé dans le chapau 2 de la Conference League. A noter que pour se qualifier au tour suivant, il faudra impérativement prendre la première place. La deuxième sera qualificative pour un barrage, face aux troisièmes de groupe de Ligue Europa. L'AS Rome et Tottenham s'avanceront comme les équipes à battre.

Pour rappel, le tirage au sort de la Ligue Europa aura lieu ce vendredi midi à Istanbul, en Turquie. Celui de la Conference League aura lieu au même endroit, à partir de 13h30. RMC Sport vous proposera la diffusion télévisée de ces tirages, qui seront aussi à suivre en direct commenté sur notre application.

Les chapeaux de la Ligue Europa

Chapeau 1: Lyon, Naples (ITA), Bayer Leverkusen (ALL), Dinamo Zagreb (CRO), Lazio Rome (ITA), Olympiakos (GRE), Monaco, Braga (POR)

Chapeau 2: Celtic Glasgow (ECO), Eintracht Francfort (ALL), Etoile Rouge Belgrade (SER), Leicester (ANG), Glasgow Rangers (ECO), Lokomotiv Moscou (RUS), Genk (BEL), PSV Eindhoven (HOL)

Chapeau 3: Marseille, Ludogorets Razgrad (BUL), West Ham (ANG), Real Sociedad (ESP), Betis Séville (ESP), Fenerbahce (TUR), Spartak Moscou (RUS), Sparta Prague (RTC)

Chapeau 4: Rapie Vienne (AUT), Galatasaray (TUR), Legia Varsovie (POL), Midtjylland (DAN), Ferencvaros (HON), Royal Antwerp (BEL), Sturm Graz (AUT), Bröndby (DAN)

Les chapeaux de la Conference League

Chapeau 1: AS Rome (ITA), Tottenham (ANG), Bâle (SUI), Copenhague (DAN), Slavia Prague (RTC), La Gantoise (BEL), AZ Alkmaar (HOL), LASK (AUT)

Chapeau 2: Feyenoord (HOL), Qarabag (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Stade Rennais, Partizan Belgrade (SER), Cluj (ROU), Zorya (UKR)

Chapeau 3: Union Berlin (ALL), CSKA Sofia (BUL), Vitesse Arnhem (HOL), Slovan Bratislava (SVQ), Jablonec (RTC), Alashkert (ARM), Flora Talinn (EST), Almaty (KAZ)

Chapeau 4: Lincoln Red Imps (GIB), Randers (DAN), Anorthosis (CHY), Helsinki (FIN), Maccabi Haifa (ISR), Bodo Glimt (NOR), Mura (SLO), Omonia (CHY)