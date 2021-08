Ligue des champions: "Le PSG a la meilleure équipe d'Europe", pour le directeur sportif de Manchester City

Directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain a estimé après le tirage de la Ligue des champions que le PSG avait, sur le papier, la "meilleure équipe d'Europe". Mais le dirigeant espagnol juge aussi qu'il sera compliqué, pour Mauricio Pochettino, de gérer un tel effectif.

Manchester City a beau s'être qualifié pour la dernière finale de Ligue des champions en éliminant le PSG au stade des demi-finales, la prudence reste de mise du côté mancunien. Les deux équipes se retrouveront cette saison en phase de groupes de la Ligue des champions.

"Gérer cet effectif est peut-être le travail le plus difficile de Pochettino"

Directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain a lancé un avertissement à ses troupes après le tirage. "Nous nous sommes qualifiés l'an passé mais vous devez comprendre qu'ils se sont améliorés chaque année et d'autant plus cet été, a estimé le dirigeant espagnol, dans des propos rapportés par Manchester Evening News. Sur les signatures réalisées, ils ont peut-être profité de quelque chose parce qu'ils étaient libres, mais la réalité est que c'est incroyable, les noms et la qualité des joueurs qu'ils ont. Cette Ligue des champions sera difficile."

Le RB Leipzig et le Club Bruges complètent le groupe du PSG et de Manchester City, pour l'un des quators les plus relevés du plateau. "Je pense que le point principal pour Mauricio Pochettino va être de gérer cette quantité de qualité et d'obtenir cet équilibre entre les joueurs car ils sont tous de grandes, grandes stars, a jugé encore Txiki Begiristain. Ce sont tous des numéros 10 et c'est la réalité de cette équipe. Gérer cela est peut-être le travail le plus difficile de Pochettino. D'un autre côté, il a également la meilleure équipe probablement maintenant en Europe et les attentes vont être aussi énormes pour le PSG."

Pour rappel, le PSG a recruté 5 joueurs majeurs cet été avec 4 signatures libres. Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sont venus renforcer les rangs parisiens, tout comme Achraf Hakimi, même si le latéral droit a coûté près de 60 millions d'euros au PSG. Mais à quelques jours de la fin du mercato, le club parisien pourrait perdre Kylian Mbappé, annoncé du côté du Real Madrid.