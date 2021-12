Le Betis Séville, Porto et le Sporting menacés d'exclusion des coupes d'Europe par l'UEFA

L'UEFA sanctionne huit clubs européens en raison de leur dette excessive et leurs impayés, dont le Betis Séville, le FC Porto ou encore le Sporting Portugal. Les équipes en question vont devoir payer une amende mais en cas d'infraction répétée fin janvier, elles pourraient être exclues des coupes d'Europe pour trois saisons.

L'UEFA frappe fort. Huit clubs européens ont été sanctionnés par l'instance de contrôle financier des clubs pour non respect de l'exigence de ne pas avoir de retard de paiement: le Betis Séville en Espagne, le FC Porto, le Sporting et Santa Clara au Portugal, Astana au Kazakhstan, Cluj en Roumanie, le CSKA Sofia en Bulgarie et Mons Calpe à Gibraltar.

Tous les clubs concernés écopent d'une amende incompressible, allant de 15.000 euros pour Mons Calpe à 300.000 euros pour Porto. Pour le Betis et le Sporting, c'est 250.000 euros. Mais la sanction pourrait aussi être purement sportive. Un rendez-vous est fixé au 31 janvier 2022: si, à cette date, les clubs ne sont pas en règle et n'ont pas payé cette amende, ils seront exclus des compétitions européennes pour les trois prochaines saisons (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025).

L'AEK Athènes sanctionné pour non respect du fair-play financier

En infraction avec le fair-play financier et les règles de licence de club, l'AEK Athènes a passé un accord prévoyant le paiement d'une amende d'1,5 millions d'euros, avec une retenue supplémentaire de 10% des revenus que percevra le club pour sa prochaine participation à une compétition UEFA. Si les montants ne sont pas versés, l'équipe grecque sera elle aussi exclue des compétitions européennes pour trois saisons.