Leverkusen – Union St Gilloise : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce jeudi soir, l’Europa League fait son grand retour avec les quarts de finale aller. Parmi les 4 affiches au programme, Leverkusen accueille l’Union Saint-Gilloise. Découvrons sans plus attendre les modalités pour suivre cette rencontre.

Deuxièmes du championnat belge, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise s’en vont défendre leurs couleurs sur la pelouse des Allemands de Leverkusen à l’occasion de ce match aller des quarts de finale de l’Europa League.

Si le club belge est en bonne forme avec 4 victoires et un match nul en championnat lors des 5 dernières journées, les Allemands font encore mieux avec un bilan de 5 victoires en autant de rencontres disputées. Un état de forme qui permet au Bayer Leverkusen de remonter à la sixième place de Bundesliga, après une première partie de saison plus délicate. Au tour précédent, le club allemand s’est défait de Ferencvaros en remportant les deux rencontres sur le score de 2 buts à 0. De leurs côtés, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise ont disposé d’un autre club allemand au tour précédent : l’Union Berlin. Après le 3-3 du match aller en Allemagne, les joueurs belges ont su s’imposer sur le score de 3 buts à 0 lors du match retour à domicile au stade Marien. Si vous souhaitez suivre cette nouvelle affiche d’Europa League, on vous présente comment le faire en vous détaillant l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre dans le paragraphe suivant.

Leverkusen – Union St Gilloise : à quelle heure ?

Ce match aller des quarts de finale d’Europa League entre Leverkusen et l’Union St Gilloise est à suivre jeudi soir dès 21 heures sur la chaîne RMC Sport 5. En ce moment, le groupe propose son offre digitale au prix de 19 euros par mois avec une période d’engagement minimale de 12 mois. Via cette offre, le souscripteur peut accéder à l’intégralité des 15 canaux RMC Sport, sans avoir à changer d’opérateur et sur de nombreux supports différents.

