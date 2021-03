Ligue Europa: condamné à de la prison, l’entraîneur du Dinamo démissionne avant Tottenham

Zoran Mamic a démissionné de ses fonctions d’entraîneur du Dinamo Zagreb après avoir été condamné à une peine de cinq ans de prison pour fraude. Il ne sera pas sur le banc face à Tottenham, jeudi en Ligue Europa.

José Mourinho ne saluera pas Zoran Mamic jeudi avant le coup d'envoi du 8e de finale retour de la Ligue Europa entre le Dinamo Zagreb et Tottenham (18h55, sur RMC Sport). L’entraîneur croate a démissionné de ses fonctions lundi après avoir été condamné à quatre ans et huit mois de prison pour fraude. "Bien que je ne me sente pas coupable, je démissionne comme je j’avais prévenu que je le ferais si la condamnation était confirmée, a indiqué Mamic dans un communiqué. Je souhaite bonne chance au club."

15 millions d'euros détournés sur des transferts

Le frère de Mamic, Zdravko, ancien directeur exécutif du Dinamo en fuite dans la Bosnie voisine, a également vu sa condamnation confirmée par le tribunal, tout comme l'ancien agent des impôts Milan Pernar et l'ancien directeur du Dinamo, Damir Vrbanovic. "La Cour suprême a confirmé le verdict du tribunal municipal d'Osijek condamnant Zdravko Mamic à six ans et demi d'emprisonnement pour le détournement de 116 millions de kuna (15 millions d’euros) du club de football du Dinamo", indique le communiqué publié par HRT.



"La peine de Zoran Mamic a été réduite à quatre ans et huit mois contre quatre ans et onze mois, tandis que Milan Pernar a vu sa peine réduite à trois ans et deux mois contre quatre ans et deux mois." Le tribunal a également confirmé la peine de trois ans de prison pour l'ancien directeur du Dinamo Damir Vrbanovic.

Ils avaient été accusés d'évasion fiscale d'une valeur de 12,2 millions de kunas (1,6 million d’euros) et d'avoir détourné 116 millions de kunas (15,3 millions d'euros) des transferts de joueurs du Dinamo. Au match aller, l’ancien club de Luka Modric et Mario Mandzukic s’est incliné en Angleterre (2-0).