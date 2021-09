Ligue Europa, Conference League: Osimhen brille, le carton de l'AS Roma… ce qu’il faut retenir la belle soirée européenne

Outre les résultats des clubs français et notamment les victoires de Lyon et Monaco face aux Rangers et Sturm Graz, la soirée de Ligue Europa et d’Europa Conference League a été marquée par une pluie de buts et des matchs spectaculaires à l’image du match nul entre Leicester et Naples (2-2).

Ligue Europa

Osimhen écoeure Leicester

Le choc du groupe C entre les Anglais de Leicester et Naples a débouché sur un match nul 2-2. Les Foxes ont pris à deux reprises l'avantage par Perez et Barnes mais à chaque fois, ils ont été repris par l'ancien Lillois Victor Osimhen, auteur d'un doublé et d'un 2eme but inscrit dans le money time (87e).

Bestis-Celtic : festival de buts à Séville

On ne s'est pas ennuyé une seule seconde en Andalousie avec la victoire du Betis Séville 4-3 face au Celtic Glasgow. Les Ecossais qui ont mené 2-0 avant d'être rejoint en deux minutes après à peine plus d'une demi-heure de jeu ont même relancé le suspense en revenant à 4-3 en fin de match. En vain.

Les résultats de la soirée en Ligue Europa

Groupe A

Glasgow Rangers-Lyon : 0-2

Bröndby-Sparta Prague : 0-0

Groupe B

Monaco-Sturm Graz : 1-0

PSV Eindhoven-Real Sociedad : 2-2

Groupe C

Leicester-Naples : 2-2

Groupe D

Francfort-Fenerbahçe : 1-1

Olympiacos-Royal Antwerp : 2-1

Groupe E

Lokomotiv Moscou-OM : 1-1

Galatasaray-Lazio Rome : 1-0

Groupe F

Midtjylland-Ludogorets Razgrad : 1-1

Etoile Rouge de Belgrade-Braga : 2-1

Groupe G

Bayer Leverkusen-Ferencvaros : 2-1

Betis Séville-Celtic Glasgow : 4-3

Groupe H

Dinamo Zagreb-West Ham : 0-2

Rapid Vienne-Racing Genk : 0-1

Europa Conference League

L'AS Roma cartonne

Les joueurs de José Mourinho n'ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout du CSKA Sofia. Pour leur entrée en lice dans cette nouvelle compétition, l'AS Roma s'est imposé 5-1 grâce à un doublé de Pellegrini et des buts d'El Shaarawy, Mancini et Abraham.

Les résultats de la soirée en Europa Conference League

Anorthosis Famagouste-Partizan Belgrade : 0-2

Jablonec-Cluj : 1-0

FK Bodo/Glimt-Zorya Luhansk : 3-1

AS Roma-CSKA Sofia : 5-1

Randers FC-AZ Alkmaar : 2-2

HJK-Linz : 0-2

FC Flora-La Gantoise : 0-1

Slavia Prague-Union Berlin : 3-1

Rennes-Tottenham : 2-2

Slovan Bratislava-FC Copenhague : 1-3

Lincoln Red-PAOK Salonique : 0-2

NS Mura-Vitesse : 0-2

Qarabag-FC Bâle : 0-0

FC Kairat-Omonia Nicosie : 0-0