Rangers-Lyon: le gros coup de l’OL, vainqueur à Glasgow

Pour son entrée en lice en Ligue Europa jeudi soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 2-0 sur la pelouse des Glasgow Rangers. Les Gones réalisent une magnifique opération dans la course à la qualification.

Steve Gerrard ne s’était pas trompé en adressant des louanges à l’égard des Lyonnais. "Selon moi, c’est une équipe qui devrait être en Ligue des champions", avait déclaré le coach des Rangers. Si l’OL est privé de C1, les joueurs de Peter Bosz ont été à la hauteur des attentes de l’ancienne légende de Liverpool.

Pour leur entrée en lice en Ligue Europa, les Lyonnais ont frappé fort en allant s’imposer 2-0, sous la pluie, à Ibrox Park, le temple du club du légendaire club de Glasgow. L’OL a fait la différence grâce à un très joli but de Karl Toko Ekambi (23e) puis un but contre son camp de Tavernier, devant la menace d’Islam Slimani (55e). Les joueurs de Steven Gerrard n’ont jamais lâché mais ils sont tombés sur des Lyonnais tranchants et sur Anthony Lopes, dans un grand soir en Ecosse.

Et maintenant le PSG

Ce premier succès place l’Olympique Lyonnais sur de bons rails en vue de la qualification. Pour rappel, l’OL affrontera les Danois de Brondby dans 15 jours avant d’accueillir le Sparta Prague. Surtout, les partenaires d’Houssem Aouar, capitaine face aux Rangers, semblent enfin trouvé le bon tempo cette saison. Après un début de saison complètement manquée, l’OL signe sa 3eme victoire de rang toutes compétitions confondues. Les Lyonnais réaliseront-ils la passe de quatre ? Pour cela il faudra vaincre le PSG, prochain adversaire de l’OL, dimanche soir au Parc des Princes, en clôture de la 6eme journée de Ligue 1.