Ligue Europa/Conference League: tous les qualifiés pour les 8es de finale et les barrages

La Ligue Europa et l’Europa Conference League ont livré leur verdict ce jeudi soir à l’issue la 6e et dernière journée de la phase de poules. Voici tous les qualifiés pour les barrages et les 8es de finale de ces deux compétitions.

Et maintenant, place aux phases finales. Ce jeudi soir, les phases de poules de la Ligue Europa et de l'Europa Conference League ont livré leur verdict. Dans les deux compétitions, les premiers de poule sont directement qualifiés pour les 8es de finale. Les deuxièmes devront quant à eux passer par des barrages, contre les troisièmes de Ligue des champions (Ligue Europa) ou de Ligue Europa (Europa Conference League).

En Ligue Europa, les trois clubs français engagés (Nantes, Monaco, Rennes) n’ont pas réussi à terminer à la première place et affronteront donc des équipes reversées de Ligue des champions en barrages. En Europa Conference League, Nice a en revanche réussi à se qualifier directement pour les 8es de finale malgré son match nul contre Cologne (2-2).

Ligue Europa

Les qualifiés pour les barrages:

► Les troisièmes de Ligue des champions: Ajax Amsterdam (P-B), Bayer Leverkusen (ALL), FC Barcelone (ESP), Sporting (POR), Salzbourg (AUT), Shakhtar (UKR), FC Séville (ESP), Juventus (ITA)

► Les deuxièmes de Ligue Europa: PSV Eindhoven (P-B), Rennes, AS Roma (ITA), Union Berlin (ALL), Manchester United (ANG), Midtjylland (DAN), Nantes, Monaco

Les qualifiés pour les 8es

► Les premiers de Ligue Europa: Arsenal (ANG), Fenerbahçe (TUR), Betis (ESP), Union Saint-Gilloise (BEL), Real Sociedad (ESP), Feyenoord (P-B), Fribourg (ALL), Ferencvaros (HON)

Europa Conference League

Les qualifiés pour les barrages

► Les troisièmes de Ligue Europa: Bodo/Glimt (NOR), Larnaca (CHY), Ludogorets (BUL), Braga (POR), S. Tiraspol (MOL), Lazio Rome (ITA), Qarabag (AZE), Trabzonspor (TUR)

► Les deuxièmes d’Europa Conference League: Fiorentina (ITA), Anderlecht (BEL), Lech Poznan (POL), Partizan Belgrade (SER), Dnipro (UKR), La Gantoise (BEL), Cluj (ROU), Bâle (SUI)

Les qualifiés pour les 8es

► Les premiers d’Europa Conference League: Basaksehir (TUR), West Ham (ANG), Villarreal (ESP), Nice, Alkmaar (P-B), Djurgarden (SUE), Sivasspor (TUR), Slovan Bratislava (SLK)