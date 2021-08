Ligue Europa Conférence: Rennes devrait affronter Rosenborg en barrages

Les Norvégiens de Rosenborg ont écrasé ce jeudi les Slovènes de Domzale (6-1) au match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Sauf "remontada" au retour, le Stade Rennais connait donc son adversaire en barrages.

Bruno Genesio va pouvoir étudier son futur adversaire avec une semaine d'avance. Alors que le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence a attribué en début de semaine au Stade Rennais le vainqueur du duel Rosenborg-Domzale, le club breton sera a priori opposé au premier cité.

Le club norvégien a en effet écrasé la formation slovène ce jeudi soir en match aller du 3e tour qualificatif (6-1), avec quatre buts inscrits dans les 40 premières minutes. A moins d'une surprenante "remontada" de Domzale mardi prochain à domicile, c'est donc Rosenborg qui va filer en barrages.

Barrage aller dans deux semaines

Actuel cinquième du championnat norvégien, Rosenborg avait terminé quatrième de l'exercice 2020, ce qui lui avait valu d'obtenir son billet pour les tours préliminaires de la nouvelle coupe d'Europe, comme Molde et Valerenga.

Pour rappel, le match aller du barrage est programmé le jeudi 19 août, et le retour la semaine suivante, le 26 août. Le tirage de la phase de poules aura lieu dès le 27. Si le Stade Rennais est qualifié, il jouera ensuite les jeudis 16 et 30 septembre, le 21 octobre, les 4 et 25 novembre, et le 9 décembre.