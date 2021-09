Ligue Europa: dérogation pour Shaqiri, dans le groupe de l’OL face aux Rangers!

Xherdan Shaqiri figure dans le groupe de l’OL pour le déplacement sur le terrain des Glasgow Rangers, jeudi en Ligue Europa (21h). Le Suisse, dont le parcours vaccinal n’est pas complet, a bénéficié d’une dérogation.

Une bonne surprise s’est glissée dans le groupe de l’OL retenu par Peter Bosz pour affronter les Glasgow Rangers, jeudi (21h) en Ligue Europa. Annoncé absent, Xherdan Shaqiri est bien présent! Le parcours vaccinal incomplet du Suisse devait initialement le contraindre à respecter une quarantaine à son retour en France depuis l’Ecosse. L'ancien joueur de Liverpool aurait alors manqué les deux prochains matchs face au PSG (dimanche) et Troyes (mercredi prochain).

Mais le joueur, arrivé cet été, a finalement bénéficié d’une "dérogation", confie-t-on au club, et ne devra pas rester à l’isolement à l’issue de ce déplacement. "Shaqiri va aussi voyager, confirme une source proche de l’UEFA. Apparemment il a déjà eu le Covid et donc il ne devra pas se mettre en quarantaine au retour."



Un soulagement pour les Lyonnais, qui pourront aussi compter sur les Brésiliens, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. Les deux joueurs n’avaient, dans un premier temps, pas été autorisés à rejoindre la ville écossaise en raison de leur passage dans un pays classé "rouge Covid" (le Brésil) par les autorités britanniques. L’UEFA a finalement donné son feu vert pour leur présence en Ecosse.

Malgré ces bonnes nouvelles, Bosz devra se passer de plusieurs joueurs jeudi, dont son meilleur buteur: Moussa Dembélé (cuisse) est forfait tout comme Léo Dubois et Tino Kadewere. Jeff Reine-Adelaïde et Thiago Mendes sont également absents.