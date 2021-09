OL: Paqueta et Guimaraes privés du match face aux Rangers par le gouvernement écossais?

Selon Radio Scoop, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Tino Kadewere pourraient manquer le déplacement de l'OL jeudi prochain à Glasgow, face aux Rangers en Ligue Europa, parce qu'ils reviendront du Brésil et du Zimbabwe, deux pays classés "rouge Covid" par les autorités britanniques.

Ce serait un sacré coup dur pour l’OL. Selon les informations ce jeudi de Radio Scoop, le gouvernement écossais a fait savoir aux dirigeants lyonnais qu'il ne laisserait pas entrer trois joueurs sur le territoire pour le match des Gones programmé jeudi prochain contre les Glasgow Rangers en Ligue Europa. Ces trois joueurs sont Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Tino Kadewere. Et parce qu’ils vont revenir en France en provenance de pays classés "rouge Covid" par les autorités britanniques, ils ne sont pas franchement les bienvenus en Ecosse.

Des règles strictes au Royaume-Uni

Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes se trouvent actuellement avec la Seleção, qui sera opposée dans la nuit de jeudi à vendredi au Pérou dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Tino Kadewere, lui, est rentré blessé du Zimbabwe. Problème, le Brésil et le Zimbabwe sont considérés comme des pays "rouge Covid" par le gouvernement écossais. Face à cette situation, l’OL s'est rapproché de l’UEFA afin de trouver une solution. Et serait plutôt optimiste, d’après L’Equipe. Les Lyonnais comptent bien obtenir une exemption en expliquant qu'ils ont prévu de voyager dans un avion privé et de privatiser un hôtel pour respecter une bulle sanitaire stricte.

Selon les règles actuellement en vigueur au Royaume-Uni, toute personne revenant d'un pays de la liste rouge doit impérativement s'isoler pendant dix jours dans un hôtel choisi par le gouvernement, quel que soit son statut vaccinal. Pour éviter cette quarantaine, plusieurs clubs anglais ont décidé de ne pas laisser certains de leurs joueurs étrangers disputer des matchs internationaux ce mois-ci dans des pays à fort risque de contamination au coronavirus.

En attendant de connaître la position de l'UEFA, l'OL se prépare à accueillir Strasbourg, dimanche soir (20h45), en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Avec cinq points pris sur douze possibles (une victoire face au FC Nantes, deux nuls contre Brest et Clermont, une défaite à Angers), les joueurs de Petez Bosz occupent actuellement la neuvième place du classement.

