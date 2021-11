Ligue Europa: la confusion des Monégasques sur leur qualification

La victoire de Monaco face à la Real Sociedad (2-1) qualifie le club directement pour les 8es de finale de la compétition, même si certains joueurs peinaient à comprendre à quel niveau de la compétiion ils joueront en mars prochain.

Le nouveau format des compétitions européennes n'est pas encore imprimé dans toutes les têtes monégasques et cela a donné lieu à une scène cocasse après la victoire face à la Real Sociedad (2-1), jeudi en Ligue Europa. Un succès qui assure la première place du groupe et valide la qualification directe pour les 8es de finale, sans passer par la case 16es (qui opposera les huit deuxièmes de groupes de Ligue Europa, contre les huit troisièmes des groupes de Ligue des champions).

Fofana craignait d'être doublé par le PSV

Interrogé sur le soulagement d'être qualifié directement en huitièmes de finale, Youssouf Fofana, buteur avant d'être exclu en toute fin de match, est resté mesuré et un peu confus dans ses calculs. "On a vu dans le vestiaire que le PSV pouvait encore nous chiper la première place", a-t-il lâché. Or, la victoire face à la Real Sociedad assure bien la première place du groupe au club de la Principauté, qui compte un meilleur goal average particulier que le PSV, 2e à trois points. En cas d’égalité, l’ASM a donc l’avantage et conservera sa première place quels que soient les résultats de la dernière journée.

Kovac l’avait pourtant expliqué aux joueurs, Volland l’a compris

"Je leur ai expliqué avant le match qu'une victoire nous enverrait en huitièmes sans jouer de seizièmes, s’est amusé Niko Kovac, entraîneur de l’ASM. Youssouf n'a pas dû écouter." Ses autres coéquipiers semblent, eux, avoir réalisé le sort qui leur est réservé. Sur sa story Instagram, Kevin Volland a publié un cliché dans la nuit, tout sourire entouré de Mannone, Golovin et Pavlovic. Un photo légendée "Qualified for round of 16" (l’équivalent des 8es de finale en anglais).

Monaco a désormais rendez-vous en mars 2022. Le tirage au sort des 8es aura lieu le 25 février. L'ASM sera tête de série et jouera contre une équipe issue du barrage avec l’avantage de recevoir au match retour.