Monaco-Real Sociedad: une victoire et une qualification pour l’ASM

Monaco a poursuivi ce jeudi son excellent parcours en Ligue Europa en disposant de la Real Sociedad (2-1) à Louis-II, lors de la 5e journée. Assurés d’achever la phase de poules à la première place, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder sont qualifiés pour les 8es de finale.

Sans faire grand bruit, Monaco réalise une Ligue Europa de premier plan. Avant même la 6e et dernière journée de la phase de poules, les joueurs de la Principauté ont assuré la première place du groupe B et la qualification pour les 8es de finale qui va de pair. La poule était pourtant de grande qualité avec comme partenaires de jeu la Real Sociedad, actuellement 2e de Liga, le PSV Eindhoven, 2e du championnat des Pays-Bas, et le Sturm Graz, également 2e du championnat d’Autriche.

>> Ligue Europa: revivez Monaco-Real Sociedad (2-1)

Volland et Fofana buteurs

Ce jeudi, Monaco a dominé les Basques à Louis-II (2-1) avec des réalisations de Kevin Volland (28e) après un beau mouvement entre Ben Yedder et Golovin, puis de Yousouf Fofana (38e), expulsé en fin de rencontre (89e), après une remise de la tête de Badiashile. Un Badiashile qui sortira sur blessure en raison d'un ennui musculaire derrière la cuisse (66e). Alexander Isak avait lui égalisé (35e) pour les joueurs de Saint-Sébastien.

Tourné vers son printemps européen et le 8e de finale de la Ligue Europa qui l’attend, Monaco disputera une dernière rencontre sans enjeu dans cette phase de poule à Graz le 9 décembre. De quoi aborder l’esprit léger une fin d’année importante en Ligue 1 où l’ASM ne pointe qu’au 8e rang. Un classement que les hommes de Niko Kovac tenteront d’améliorer dès dimanche lors de la réception de Strasbourg (15h, 15e journée).