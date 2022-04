Ligue Europa: le Barça pourrait être sanctionné par l'UEFA après "l'invasion" de supporters de Francfort

Selon une information de Mundo Deportivo, le FC Barcelone s'expose à des sanctions de l'UEFA après "l'invasion" des supporters de l'Eintracht Francfort ce jeudi au Camp Nou lors du quart de finale retour de Ligue Europa. Plus de 20.000 fans allemands ont réussi à assister à la partie, causant des problèmes de sécurité.

En plus de l'élimination survenue ce jeudi au stade des quarts de finale de Ligue Europa, le FC Barcelone pourrait désormais faire face à des sanctions de l'UEFA selon Mundo Deportivo. La direction catalane, qui recevait au Camp Nou, cherche des explications après "l'invasion" des fans de l'Eintracht Francort. Entre 20.000 et 30.000 supporters allemands ont réussi à assister à la partie.

"Cela ne se reproduira plus jamais", assure Laporta

Le rapport de l'UEFA doit tenter de déterminer désormais la responsabilité du club catalan dans cette affaire. "Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé, a réagi le président du Barça Joan Laporta après ces débordements. C’est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons."

Selon les médias espagnols, les nombreux fans allemands situés hors du parcage visiteurs ont obtenu leur place en récupérant celles des abonnés absents et remises en vente. Xavi, qui espérait une ambiance digne des grands soirs, n'a pas eu le soutien espéré et son équipe a été balayée (3-2). "Il est évident que cela ne nous a pas aidés, a-t-il lancé. Je m’attendais à un Camp Nou avec 70.000 spectateurs du Barça. Là, ça ressemblait à une finale, où la moitié des entrées avaient été données à chaque club, se désolait Xavi après la rencontre. Mais chez nous, cela ne doit pas arriver! C’est une déception supplémentaire, mais ce n’est pas une excuse."

Alors que le Barça était mené 3-0, certains supporters ont même tenté de quitter le Camp Nou avant le coup de sifflet final. Mais selon plusieurs journalistes sur place, les fans allemands bouchaient les sorties, obligeant les fans adverses à rester. Plusieurs incidents ont été notés également sans que la sécurité n'intervienne. Ces problèmes de sécurité pourraient donc alourdir la note pour le Barça, qui a déjà vécu une soirée cauchemar.