Barça-Francfort: Xavi et Laporta en colère après "l'invasion" des supporters allemands au Camp Nou

Tout juste sorti de Ligue Europa, éliminé jeudi par Francfort (2-3, 1-1), l’entraîneur du Barça Xavi a exposé face aux médias son incompréhension face à l’impressionnant quota de places laissés aux fans allemands. Entre 20.000 et 30.000 supporters de l’Eintracht ont garni le Camp Nou.

Le Camp Nou a coulé sous deux marrées blanches. La première, celle des joueurs de l’Eintracht Francfort, venus botter le FC Barcelone hors de la Ligue Europa, jeudi en quarts de finale de la compétition (2-3, une semaine après le 1-1 de l’aller).

La seconde, dans les tribunes, où les supporters catalans ont été submergés par un impressionnant contingent de fans allemands. La désillusion de l’élimination catalane, dans une compétition que les Barcelonais ambitionnaient de remporter, a été amplifiée par une vague de fans adverses rarement vue au Camp Nou.

Laporta: "C’est scandaleux et honteux"

Les chiffres varient entre 20.000 et 30.000 supporters de l’Eintracht selon les sources en Espagne et en Allemagne – soit un tiers des 79.469 spectateurs présents –, un quota bien trop important pour Xavi, l’entraîneur catalan. "Il est évident que ça ne nous a pas aidés, a lâché le technicien après la rencontre, face aux médias. Nous attendions 70.000 ou 80.000 fans. Là, ça ressemblait à une finale."

Très bruyants, les fans allemands ont été impressionnants durant toute la rencontre, et même après, lorsqu’ils sont restés saluer en nombre leurs joueurs. Sur son site, le quotidien madrilène Marca a même parlé d’une "image jamais vue dans le monde du football". "C’était une erreur de calcul de notre part, oui", a lui pesté Xavi, visant indirectement son président Joan Laporta, avant de préciser que le club allait "vérifier ce qu’il s’est passé".

"Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé, a plus tard réagi Laporta, à propos de l’invasion des supporters de l’Eintracht, sur Barça TV. C’est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons."

Selon les médias espagnols, les nombreux fans allemands situés hors du parcage visiteurs ont obtenu leur place en récupérant celles des abonnés absents et remises en vente. Et cela s'est douloureusement retourné contre le Barça.