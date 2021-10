Ligue Europa: le groupe de l’OM au complet pour affronter la Lazio Rome

Dans le cadre du déplacement en Italie ce jeudi pour affronter la Lazio Rome (sur RMC Sport) pour les phases de poules de la Ligue Europa, Jorge Sampaoli pourra compter sur un effectif au complet.

Ce jeudi à 18h45, l’Olympique de Marseille affrontera la Lazio Rome de Maurizio Sarri avec ses forces vives. Pour le déplacement en Italie, Jorge Sampaoli n’a aucun absent à déplorer puisque les offensifs Dimitri Payet et Arkadiusz Milk seront de la partie, tout comme le milieu de terrain Amine Harit qui était absent lors de la victoire des Marseillais face à Lorient (4-1).

Une bonne nouvelle pour le technicien argentin qui doit engranger des points pour se présenter aux phases finales de la Ligue Europa. Actuellement troisième de son groupe, Marseille ne compte qu’un point de retard sur son futur adversaire qui est second.

Se mettre en confiance avant Paris

En plus de performer en Coupe d’Europe, les coéquipiers de Milik ont l’occasion de se mettre en jambes avant le Classique tant attendu face au PSG qui se déroulera au Stade Vélodrome, dimanche (20h45). D’autant qu’il y a quelques jours, Dimitri Payet avait lancé les hostilités en assurant que son équipe avait les moyens de tenir tête aux stars parisiennes: "Toutes les équipes sont prenables. Ils se sont renforcés et ont des objectifs élevés, mais nous aussi. Ce sera un match de Ligue des champions, on se battra avec nos armes, notre nouvelle façon de jouer".

Le match contre Rome sera donc un premier élément de réponse pour tester cette équipe de Marseille. D’autant que les Romains restent sur une victoire 3-1 en championnat face à l’Inter Milan.