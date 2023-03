Ligue Europa: le joli but de Di Maria qui offre la victoire à la Juve contre Fribourg

Déjà buteur face à Nantes lors des barrages de Ligue Europa, Angel Di Maria a récidivé ce jeudi, en marquant un joli but qui offre une courte victoire 1-0 à la Juventus dans ces huitièmes de finale aller de la C3.

Un but peu habituel pour l'Argentin, mais splendide. Angel Di Maria a encore marqué ce jeudi en Ligue Europa, à l'occasion de son huitième aller de Ligue Europa contre Fribourg. A domicile, les hommes de Max Allegri se sont imposés sur cette tête de l'ancien du PSG, dans une courte victoire 1-0 au Juventus Stadium.

Un but à la Richarlison

Sur un centre tendu de Filip Kostic sur le côté gauche, le champion du monde est parfaitement placé pour placer une tête puissante sous la barre du portier allemand (53e, 1-0). Un but qui vient concrétiser la domination des Bianconeri, mais qui permet surtout à l'Argentin de se garder sa place de meilleur buteur de cette phase finale de Ligue Europa.

Buteur à trois reprises à l'occasion de la double confrontation face au FC Nantes (4-1 scores cumulés) lors des barrages de la Ligue Europa, Angel Di Maria compte désormais quatre buts en seulement trois matchs disputés dans cette dernière partie de tableau. Seul point noir de la soirée de l'ex-Parisien: une crampe en toute fin de match.

La C3 dernier espoir de la Juventus

"Nous avons gagné contre un adversaire coriace sans encaisser de but, dommage pour les occasions inexploitées. Les conditions physiques de Chiesa, Sandro et Di Maria seront à évaluer", a commenté Max Allegri à l'issue de la rencontre, qui a demandé à ses attaquants d'être plus précis dans leurs derniers gestes, visant également l'Argentin.

La Juventus n'a pas le droit à l'erreur face à Fribourg, puisque la Ligue Europa représente le dernier objectif de la saison pour les Bianconeri, éliminés en phase de groupes de Ligue des Champions et totalement relégué en championnat suite à sa sanction de 15 points de retrait. Il sera donc compliqué pour la Vieille Dame de se qualifier en Europe via la Serie A (sauf si elle récupère ses 15 points de pénalité), la Juve ne peut donc pas se louper dans cette C3.