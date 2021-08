Ligue Europa: le récapitulatif de tous les groupes, des belles affiches pour les clubs français

Le tirage au sort des groupes de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi en Turquie. L'OL a hérité d'une poule à sa portée, à l'inverse de Monaco et de l'OM.

Fin du suspense. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi en Turquie. Fraîchement éliminé en barrages de la Ligue des champions, Monaco a hérité d'une poule relevée avec le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens du SK Sturm Graz. L'OM, de son côté, défiera la Lazio Rome, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Un tirage pour le moins compliqué, la tâche ne s'annonce pas simple pour les joueurs de Jorge Sampaoli. Troisième club français engagé dans cette phase de groupes, Lyon s'en est plutôt bien sorti. Les Gones de Peter Bosz se frotteront aux Ecossais des Rangers, entraînés par Steven Gerrard, aux Tchèques du Sparta Prague, et aux Danois de Brondby.

Les 32 équipes qualifiées étaient réparties en quatre chapeaux déterminés par leur classement au coefficient UEFA. Les vainqueurs de groupe rejoindront les huitièmes de finale, alors que les deuxièmes disputeront les nouveaux barrages à élimination directe, où ils défieront les clubs classés troisièmes de leur groupe en Ligue des champions, afin de gagner leur place en huitièmes. Les troisièmes de groupe seront reversés en barrages à élimination directe de la nouvelle Europa Conference League. Rendez-vous le 16 septembre pour le début de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Groupe A

Lyon, Rangers, Sparta Prague, Brondby

Groupe B

Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, SK Sturm Graz

Groupe C

Naples, Leicester, Spartak Moscou, Legia Varsovie

Groupe D

Olympiacos, Eintracht Francfort, Fenerbahçe, Royal Antwerp

Groupe E

Lazio Rome, Lokomotiv Moscou, OM, Galatasaray

Groupe F

Braga, Etoile rouge de Belgrade, Ludogorets, Midtjylland

Groupe G

Bayer Leverkusen, Celtic FC, Betis Séville, Ferencvaros

Groupe H

Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Vienne

