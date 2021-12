Ligue Europa: les adversaires potentiels du Barça en barrage

Eliminé de la Ligue des champions, le Barça a été repêché mercredi en Ligue Europa. Une C3 que les Catalans débuteront en février lors d’un barrage. Avec six adversaires potentiels.

Le Barça sera présent lundi, à Nyon (Suisse), au tirage des phases finales des compétitions européennes. Mais les Catalans vivront une cure d’humilité en assistant impuissants au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, à 12h (sur RMC Sport). Leur tour viendra juste après, à 13h, pour le tirage des barrages de la Ligue Europa. Un stade durant lequel les troisièmes des groupes de la C1, comme le FC Barcelone, affronteront les deuxièmes des groupes de Ligue Europa.

>> Le tirage des barrages de la Ligue Europa, à suivre en direct sur RMC Sport

Non tête de série pour ce tirage au sort, en sa qualité de formation reversée de la Ligue des champions, le Barça devra disputer le barrage retour à l’extérieur. Autre information à retenir pour les supporters des Blaugrana, ils ne peuvent affronter une formation espagnole à ce stade de la compétition. Les Catalans n’hériteront donc pas de la Real Sociedad ni du Betis Séville en barrage.

Naples ou la Lazio sur la route du Barça ?

Deux belles formations pourraient toutefois attendre le Barça en barrage avec les Italiens du Napoli et de la Lazio Rome. Les Glasgow Rangers, l’Olympiacos de Mathieu Valbuena, Braga et le Dinamo Zagreb semblent plus accessibles pour les hommes de Xavi. Ce barrage de la C3 aura lieu les 17 et 24 février 2022.

Les adversaires potentiels du Barça en barrage de la Ligue Europa:

-Glasgow Rangers (Ecosse)

-Naples (Italie)

-Olympiacos (Grèce)

-Lazio (Italie)

-Braga (Portugal)

-Dinamo Zagreb (Croatie)