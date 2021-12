Bayern-Barça: Lenglet se justifie après les images polémiques, tout sourire, avec Lewandowski

Après la défaite contre le Bayern mercredi soir (3-0) synonyme d’élimination dès la phase de poule pour le Barça, Clément Lenglet a été vu en train de rire avec son adversaire Robert Lewandowski. L’image a déclenché la colère des supporters et a poussé le Français à s’expliquer.

Le Barça a vécu une soirée cauchemardesque mercredi soir à Munich. Les Catalans se sont sèchement inclinés contre le Bayern (3-0) et ont ainsi été éliminés de la Ligue des champions dès la phase de groupe, une première depuis 20 ans. Le lendemain de la défaite n’a pas été plus réjouissant, surtout pour Clément Lenglet.

Deux minutes après la fin de la rencontre, le défenseur barcelonais a été vu en train de rire, bras dessus bras dessous avec Robert Lewandowki. Pendant ce temps-là, les coéquipiers de Clément Lenglet avaient déjà rejoint les vestiaires. De quoi déclencher la colère des supporters catalans, déjà très déçus par l’élimination du Barça et plus globalement par la prestation de leur équipe depuis quelques mois.

"Une réaction qui ne reflète en rien mon sentiment après le résultat"

Pour calmer la polémique, Clément Lenglet s’est exprimé jeudi sur son compte Instagram. L’international français (15 sélections) a d’abord confié sa "tristesse" après le résultat de la veille, ajoutant que "ce club mérite le meilleur et nous ne l’avons pas atteint". Mais il a surtout voulu expliquer la scène qui a suscité tant de critiques. "C'est une réaction spécifique à quelque chose qui venait de se passer, qui ne reflète en rien mon sentiment après le résultat. Mes valeurs sont incontestables et tous ceux qui me connaissent savent mon engagement et mon amour pour mon métier, pour le Barça et surtout pour ses supporters. Je n'aurais jamais une réaction comme ça pour quelque chose qui me fait si mal depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes très tristes mais nous avons une mission: rendre au Barça la place qu’il mérite", a-t-il développé, accompagné d'une photo où, cette fois, il ne sourit plus.

Arrivé au Barça en 2018 en provenance de Séville, Clément Lenglet fait l’objet de critiques depuis la saison dernière, en raison de plusieurs erreurs défensives. A son retour en club après un Euro douloureux, il a été peu utilisé par Ronald Koeman mais venait d’enchaîner quatre titularisations consécutives en Ligue des champions. Cette dernière polémique vient ternir son retour en forme.

Si Clément Lenglet est sous le feu des critiques pour cette image regrettable, le reste de l’effectif n’est pas épargné non plus. Le quotidien Marca parle de "naufrage" quand Mundo Deportivo titre en une "en-dessous de zéro", en référence aux températures glaciales ressenties mercredi soir en Bavière.