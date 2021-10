Ligue Europa: les fans du Celtic mécontents de l'horaire du match contre Ferencvaros

A cause de la prochaine COP26 mais aussi des Rangers, le Celtic Glasgow a dû jouer contre Ferencvaros à 15h30 heure locale, ce mardi en Ligue Europa. Si le club écossais s'est imposé (2-0, sur RMC Sport), ses supporters ont fait savoir leur mécontentement à l'UEFA.

La Ligue Europa, en principe, c'est le jeudi, et même le jeudi soir. Mais cette semaine, le Celtic a eu droit à un traitement pour le moins particulier... Opposé à Ferencvaros lors de la 3e journée de C3, le club de Glasgow a dû affronter la formation hongroise ce mardi, et au beau milieu de l'après-midi, puisque le coup d'envoi était programmé... à 15h30 heure locale (16h30 heure française). Ce qui a logiquement agacé les supporters des Bhoys, qui peuvent avoir une vie professionnelle en dehors du football.

S'ils ont eu droit à une victoire des leurs (2-0), les fans du Celtic ont ainsi déployé plusieurs banderoles dans les tribunes avant la rencontre, notamment une insultant l'instance dirigeante du foot européen ("Fuck UEFA") avec une horloge représentée, et une autre plus ironique: "Un indice pour résoudre le problème: faites passer les fans avant la TV".

Celtic-Ferencvaros © Icon Sport

COP26, Rangers et Ligue des champions

Le Celtic a en fait été "victime" d'une superposition d'événements, et surtout de la COP26. La Conférence 2021 sur les changements climatiques se tiendra en effet à Glasgow durant la première quinzaine de novembre, et nécessitera une forte mobilisation des forces de police. Ce qui veut dire que ni le Celtic, ni les Rangers (également engagés en Ligue Europa) ne pouvaient recevoir lors de la 4e journée, et que les deux clubs rivaux devaient impérativement jouer à domicile cette semaine.

Or, il était impossible, toujours pour des raisons de sécurité, d'organiser deux matchs européens jeudi soir dans la plus grande ville d'Ecosse. L'un des deux clubs - Celtic ou Rangers - devait donc jouer ce mardi, et le Celtic a "perdu" au petit jeu des coefficients UEFA. Sachant qu'il est n'est pas possible non plus, à cause des droits TV, de programmer un match de Ligue Europa en même temps qu'un match de Ligue des champions, et que cette dernière débute à 18h45, ne restait plus que le créneau du milieu d'après-midi...

Notons d'ailleurs que Leicester, pour des raisons plus ou moins similaires, devra pour sa part jouer sur le terrain du Spartak Moscou mercredi à 16h30.