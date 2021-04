Ligue Europa: Manchester United et la Roma font un pas vers le dernier carré, Arsenal à la peine

Les quarts de finale aller de la Ligue Europa se sont joués ce jeudi soir (sur RMC Sport). Manchester United et la Roma ont pris une option sur le dernier carré, mais tout reste à faire au retour, pour eux comme pour Villarreal. Arsenal et l'Ajax sont dans le dur.

Très bien parti pour accrocher le podium, ou du moins le Top 4 en Premier League, Manchester United ne serait pas contre le fait de soulever un trophée en fin de saison. Une Ligue Europa? C'est l'idée. Toujours en lice dans la compétition, les Red Devils ont pris ce jeudi soir une option sur les demies, en obtenant la victoire à Grenade en quart de finale aller (2-0).

Bousculés par les Andalous en début de partie, Paul Pogba et ses camarades ont temporisé, puis fait la différence vers la demi-heure de jeu, lorsque Marcus Rashford a profité d'une superbe ouverture de Victor Lindelöf pour ajuster le portier adverse (1-0, 31e). Malgré une réaction quasi-immédiate de Grenade, qui a trouvé le poteau de De Gea (41e), la suite n'a été que gestion, ou presque, jusqu'au deuxième but de Bruno Fernandes sur penalty (2-0, 90e). Suffisant pour aborder le retour en bonne posture. Ah, oui: un monsieur tout nu a réussi à pénétrer sur la pelouse.

Arsenal et l'Ajax punis

L'autre club anglais engagé en C3, Arsenal, a dû se contenter d'un nul à domicile contre le Slavia Prague (1-1). Les Gunners ont globalement dominé mais ont longtemps failli dans le dernier geste. Willian a enroulé un coup franc sur le poteau de Kolar (49e), avant que Lacazette ne trouve la barre sur un face-à-face avec le gardien (62e) et qu'Aubameyang manque totalement le cadre à bout portant (78e). Nicolas Pepe pensait avoir libéré les siens en toute fin de partie (1-0, 86e), mais Holes a égalisé sur un coup de pied arrêté au bout du bout du temps additionnel (1-1, 90e+4). Les Londoniens devront donc aller chercher la qualification en République tchèque. Une qualification importante, dans la mesure où les hommes de Mikel Arteta auront bien du mal à décrocher un ticket pour l'Europe via le championnat...

A Amsterdam, la Roma a signé un joli petit hold-up contre l'Ajax (2-1). Et le club néerlandais peut s'en mordre les doigts... Alors qu'il menait après l'ouverture du score de Klaassen (1-0, 39e), Tadic a loupé le penalty du 2-0 à la 53e. Et forcément, la Roma a égalisé dans la foulée, sur un coup franc de Pellegrini, ou plutôt une boulette du jeune gardien Kjell Scherpen (1-1, 57e). Une demi-heure plus tard, contre le cours du jeu, Ibanez a offert la victoire aux Italiens d'une superbe volée (2-1, 87e).

Dans la dernière affiche de la soirée, Villarreal s'est imposé 1-0 sur le terrain du Dinamo Zagreb, grâce à un penalty de Gerard Moreno avant la pause (44e). C'est déjà le 24e but de la saison pour l'ancien de l'Espanyol.

Les résulats des quarts de finale aller:

- Grenade 0-2 Manchester United

- Arsenal 1-1 Slavia Prague

- Ajax 1-2 AS Rome

- Dinamo Zagreb 0-1 Villarreal