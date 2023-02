Ligue Europa: Monaco bien lancé à Leverkusen grâce à un but gag

Monaco a rapidement ouvert le score sur la pelouse du Bayer Leverkusen, jeudi en barrage aller de Ligue Europa. Pressé par Breel Embolo, le gardien Lukas Hradecky a marqué contre son camp, permettant à l'ASM de mener 0-1 à la mi-temps.

Viril mais correct! Opposé au Bayer Leverkusen dans un barrage aller de Ligue Europa relevé - une rencontre à suivre en direct sur RMC Sport 1 -, l'AS Monaco a rapidement pris les choses en main. Avec... autorité.

Alors que ce duel entre outsiders à la victoire finale en C3 n'avait pas encore vraiment débuté, les hommes de Philippe Clement ont ouvert le score avec le concours du gardien adverse, Lukas Hradecky.

>> Suivre Bayer-Monaco en direct dans notre live commenté

L'arbitre n'a pas hésité à accorder le but

On joue la neuvième minute de jeu. Recherché en retrait par un partenaire, le Finlandais de 33 ans prend tout son temps pour contrôler et dégager. Peut-être un peu, puisque Breel Embolo sent bien le coup et met une grosse pression sur le gardien adverse.

Arrivé à sa hauteur, l'attaquant monégasque va secouer à l'épaule Hradecky, qui pousse le ballon dans son propre but tout en tombant. Un contact engagé, mais que l'arbitre de la rencontre a immédiatement jugé licite. Grâce à ce but étonnant, les Monégasques mènent 0-1 à la mi-temps sur la pelouse du 8e de Bundesliga.