Ligue Europa: en pleine confiance, Monaco défie le Bayer Leverkusen pour lancer une épopée

Invaincu depuis huit rencontres en Ligue 1 et récent vainqueur du PSG, Monaco montre les muscles à l’heure de retrouver la scène continentale, ce jeudi, en barrage aller de la Ligue Europa (21h). Sur son chemin: le Bayer Leverkusen, huitième de Bundesliga et entraîné par l’Espagnol Xabi Alonso.



Pour la septième fois de leur histoire, les deux clubs se retrouvent sur la scène européenne. Cette fois-ci, ce n’est pas en Ligue des champions mais en Ligue Europa que Monaco et Leverkusen vont battre le fer. Au bout de ce barrage, un accès aux huitièmes de finale de la compétition, stade auquel les deux formations s'étaient arrêtées la saison passée. Philippe Clément avait buté sur Braga, Xabi Alonso lui n’était pas encore en poste.

Xabi Alonso en pompier de service

Pour sa première expérience sur le banc d’une équipe première, l’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern Munich a redressé la barre. C’est ce qui lui a été demandé lorsqu’il a été appelé en octobre pour succéder au Suisse Gerardo Seoane. Depuis, le Bayer a quitté l'avant-dernière position de Bundesliga pour se retrouver au huitième rang. Entraîneur des U13 du Real Madrid, puis de la réserve de la Real Sociedad, le coach espagnol a vite pris ses marques.

Si Xabi Alonso prône un jeu alléchant, ses bons résultats sont surtout dus à un jeu de transition rapide: "Si son équipe ressemble au joueur qu’il était? Non, répond Philippe Clément. Mais ce n’est pas nécessaire. C’est pareil pour moi. Je ne veux pas que mes joueurs jouent comme je jouais."

Monaco: un mois d'août compliqué… mais presque déjà oublié

Pour Monaco aussi la saison a connu des hauts et des bas. Comme à chaque fois ou presque, la mise en route a été compliquée. Les trois cartons rouges reçus lors des cinq premières journées de championnat et l’élimination contre le PSV Eindhoven en tour préliminaire de la Ligue des champions ont laissé des traces. Mais depuis, les Rouge et Blanc ont un parcours de champion. Avec 42 points pris sur 54 possibles, personne ne fait mieux dans l'Hexagone.

Le retard a été rattrapé et le club de la Principauté est monté pour la première fois sur le podium de la Ligue 1 après sa victoire face à Paris, samedi dernier à Louis-II (3-1). "Maintenant on ne peut plus se cacher, annonce Krépin Diatta. Il faut continuer sur notre lancée. On a l'équipe, les joueurs, la qualité pour faire une grosse saison. Il faut être ambitieux et se dire que tout est possible." Son entraîneur tempère: "Il y a encore beaucoup de points entre le PSG et nous (7). Pour moi c'est important de ne pas trop regarder le classement, les joueurs doivent être concentrés sur le travail et sur le terrain." Une façon de rappeler qu’il ne faut pas se disperser avant d’affronter Leverkusen.

"Il n’y a pas de favori"

Si les Monégasques arrivent avec le vent dans le dos en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tout reste possible dans cette double confrontation, selon Philippe Clément. "Il n’y a pas de favori dans ce match, même si normalement c’est l’équipe qui reçoit qui l’est. Mais pour nous, ce n’est pas important. Ce week-end on n’était pas favori contre le PSG… Alors je ne veux jamais penser comme ça."

Le technicien belge souhaite en quelque sorte enlever de la pression à ses joueurs mais s’attend malgré tout à affronter des Allemands regroupés dans leur camp: "L’équipe du Bayer sera organisée et va attendre nos erreurs pour faire des transitions. On doit jouer notre jeu comme nous le faisons chaque semaine. Il faudra aussi ne pas être naïf dans le jeu. C’est la clé du match pour moi." Les Monégasques sont prévenus, d’autant que le Borussia Dortmund est la seule équipe à s'être imposée au BayArena depuis octobre dernier (3 victoires, 2 nuls).