Ligue Europa, multiplex en direct: le Barça contre Galatasaray, le choc entre l'Atalanta et Leverkusen

Les Rangers pour confirmer ?

Les Écossais sont venus à bout de Dortmund lors du précédent tour de la compétition (6-4, score cummulé) et font donc office d'outsider au sacre final. D'autant plus que les Rangers n'ont pas perdu depuis 9 matches set sont invaincus depuis la mi-septembre à domicile et une défaite face à l'OL.