Ligue Europa: Nantes hérite de la Juve en barrages, le Shakhtar pour Rennes et Leverkusen pour Monaco

Les trois clubs français engagés en barrages de la Ligue Europa connaissent leurs adversaires. Après le tirage au sort réalisé lundi, Nantes est probablement le moins bien loti face à la Juventus. Rennes affrontera le Shakhtar Donetsk tandis que Monaco défiera Leverkusen.

Du lourd pour les clubs français en Ligue Europa. À l'issue du tirage au sort des barrages de la C3, qui s'est tenu lundi à Nyon, Nantes, Rennes et Monaco ont hérité d'adversaires pour le moins expérimentés sur la scène continentale.

Deuxièmes de leurs groupes, ils vont retrouver respectivement la Juve, le Shakhtar Donetsk et le Bayer Leverkusen, troisièmes de leurs poules de Ligue des champions et reversés en Ligue Europa. Trois beaux chocs pour les équipes de Ligue 1.

Les Canaris prêts à défier la Vieille Dame

On attendait, peut-être, le Barça, mais ce sera finalement le club turinois pour les Canaris. Les hommes d'Antoine Kombouaré attendent d'ores et déjà la réception d'Adrien Rabiot et de ses partenaires avec impatience, dans une Beaujoire qui devrait être bouillante pour l'occasion. Les Nantais auront l'avantage, comme les autres clubs français, de recevoir le club italien à domicile au retour. Les dates ont par ailleurs été fixées, avec un aller le 16 février et le retour une semaine plus tard, le 23.

Du côté des Rennais, qui ont manqué la première place de leur groupe en concédant un nul rageant contre Larnaca jeudi dernier (1-1), il faudra être solide face au Shakhtar, vainqueur de la C3 en 2009. Les Monégasques, eux, vont retrouver Leverkusen, un adversaire bien connu des joueurs du Rocher pour l'avoir retrouvé en phase de poules de la Ligue des champions en 2014 et en 2016.

Dans les autres grosses affiches des barrages, le choc incontestable verra s'affronter le Barça et Manchester United, d'habitude coutumier d'affrontements en C1.

Les affiches des barrages de la Ligue Europa :

Barça-Manchester United

Nantes-Juve

Sporting-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Stade Rennais

Ajax-Union Berlin

Leverkusen-Monaco

Séville-PSV Eindhoven

Salzbourg-Roma