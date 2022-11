Nantes: "On est des nains", l'humilité de Kombouaré après la qualification en barrages de Ligue Europa

Qualifié pour les barrages de Ligue Europa après sa victoire ce jeudi contre l'Olympiacos (2-0), le FC Nantes retrouvera une équipe reversée de Ligue des champions. Ce qui pousse Antoine Kombouaré à ne surtout pas s'enflammer avant le tirage au sort.

La Juventus ou le Barça à la Beaujoire ? Parvenu à terminer à la deuxième place de son groupe, grâce à sa victoire ce jeudi face à l’Olympiacos (2-0) et au nul concédé par Qarabag contre Fribourg (1-1), le FC Nantes disputera les barrages de la Ligue Europa en février. Le tirage au sort, qui aura lieu lundi à partir de 13h, pourrait placer un gros morceau sur la route des Canaris.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Ce sera forcément un club ayant terminé troisième de sa poule en Ligue des champions. Donc, au choix : l’Ajax, le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone, le Sporting Portugal, le Red Bull Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, le FC Séville ou la Juventus. Ce qui pousse Antoine Kombouaré à faire preuve de beaucoup d’humilité.

>> Revivez Olympiacos-Nantes (0-2)

"On va continuer à rêver"

"On est des nains, on est petits. On va continuer à découvrir et apprendre dans cette compétition, a commenté le coach nantais après la victoire de son équipe en Grèce. La priorité reste le championnat. On va avoir des étoiles plein les yeux. Dans le vestiaire, j’entendais les joueurs parler du Barça et de la Juve… On va continuer à rêver. Mais on voulait surtout gagner pour ne pas avoir de regrets."

Seulement 15e de Ligue 1 avant de se rendre à Reims dimanche, Nantes ne préfère pas se projeter sur la scène européenne. Même si cette qualification peut apporter de la confiance à une équipe qui n’a pas encore retrouvé le niveau qui lui avait permis de remporter la Coupe de France la saison dernière. "Il fallait faire le boulot ce soir et il y a la petite cerise sur le gâteau. C’est la récompense d’une équipe qui ne lâche jamais, c’est un truc de dingue", a reconnu Kombouaré au micro de RMC Sport.