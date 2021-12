Ligue Europa: OM-Lokomotiv Moscou en direct

Incidents OL-OM: Marseille voulait avoir match gagné

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, a réagi dans l'After Foot sur RMC aux décisions de la commission de discipline de la Ligue, qui a décidé de retirer un point ferme à l'OL après les incidents survenus lors du match Lyon-Marseille. Le match sera aussi rejoué.

"Si on prend des faits similaires ou se rapprochant, on a l’impression que l’équité n’a pas été respectée, a-t-il commenté. Je ne comprends toujours pas pourquoi la voix de l’OM n’est pas entendue. On aurait pu expliciter des choses et éventuellement faire douter les juges."