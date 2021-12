OM: "Marseille a besoin de titres", Sampaoli ne veut pas dénigrer la Conference League

Si l’OM est reversé en Ligue Conference cette semaine, il fera tout pour gagner la compétition, promet Jorge Sampaoli. Pour l’entraîneur argentin, la victoire doit devenir une obligation, parce que "le peuple marseillais a besoin de titres".

Jorge Sampaoli a tout de suite écarté l’idée. Pas question de sacrifier la scène continentale. Marseille va donc tenter d’accrocher au moins un point face au Lokomotiv Moscou pour être reversé en Ligue Conference, ce jeudi (21h). Un bien maigre lot de consolation, mais comme le rappelle justement Sampaoli, "nous ne sommes pas en position de choisir": "La réalité qui est là nôtre aujourd’hui est celle-ci. Ce que je dis tout le temps en revanche, c’est que le peuple marseillais a besoin de titres. Je l’ai dit au président, aux propriétaires, cette ville a besoin de titres, Marseille ne supporte pas le juste milieu."

Sampaoli: "S'habituer à gagner pour que cela devienne une obligation"

Sampaoli ne considère pas la dernière née des compétitions internationales comme un trophée au rabais. "Si on doit jouer la Ligue Europa Conference, on va quand même voir des équipes comme la Roma, Tottenham… Ce sont de grandes équipes. Il y a toujours cette obligation, cette responsabilité de tenter de gagner la compétition. Personnellement j’avais beaucoup d’espoir dans notre campagne européenne même si je savais que ça allait être difficile, parce qu’on a quand même une équipe très jeune, très remaniée. Mais j’ai toujours gardé cet espoir. Et si on doit jouer la Ligue Europa Conference, ce sera la même chose. Pour que les gens puissent prendre du plaisir, il faut s’habituer aussi à gagner. Si on s’habitue à gagner, cela deviendra une obligation, une obligation d’avoir une équipe compétitive."

Mais pour rester européen, l’OM doit aussi rester performant en championnat, où il rencontre un certain nombre de difficultés ces dernières semaines . Et comme un match délicat attend les Marseillais face à Strasbourg, deuxième meilleure attaque de Ligue 1, le week-end prochain, Sampaoli sera peut-être tenté de faire souffler certains cadres dont la présence sera indispensable en Alsace. Dimitri Payet pourrait ainsi être laissé au repos, au profit du Polonais Arkadiusz Milik.