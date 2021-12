Ligue Europa: Sampaoli peste contre le manque d'efficacité de l'OM

Satisfait de la qualification de l’OM pour l'Europa Conference League grâce à la victoire contre le Lokomotiv Moscou jeudi (1-0), Jorge Sampaoli a malgré tout regretté la manque d’efficacité offensive de son équipe.

L’OM s’est imposé contre le Lokomotiv Moscou jeudi soir en Ligue Europa (1-0). Cette victoire permet aux Marseillais de terminer troisièmes de leur groupe et d’être reversés en Europa Conference League. Mais la prestation phocéenne n’a pas été brillante. Les Marseillais ont monopolisé le ballon mais se sont trop peu montrés dangereux face au but russe. Un mal récurrent depuis le début de la saison du côté de l’OM.

"On a besoin de plus de buts"

"On a été supérieurs, comme on l'avait déjà été à Moscou (1-1) et dans presque tous les matchs de Ligue Europa. Mais ça nous arrive aussi en championnat de gagner de peu alors qu'on est supérieurs. On doit beaucoup s'améliorer dans la finition pour continuer à progresser. Si on avait été meilleurs dans ce domaine, on se serait qualifiés facilement. On y travaille. Il y a des périodes d'inefficacité. On a besoin de plus de buts. On doit retrouver tranquillité et efficacité dans ces moments où on domine nettement. On ne peut faire que travailler, que ce soit individuellement ou collectivement", a confié Jorge Sampaoli jeudi soir en conférence presse.

"Ce but va lui faire du bien"

L’entraîneur argentin a également salué la performance de Milik, auteur du seul but de la rencontre (35e). "On a besoin de l'efficacité de Milik. Son but nous a fait du bien. C'est un joueur international, qui a apporté beaucoup au club, on a toujours confiance en lui et ce but va lui faire du bien. En février, on jouera une nouvelle compétition avec de très bonnes équipes. C'est important de s'être qualifiés pour représenter le club de la meilleure des manières", a-t-il poursuivi.

Le tirage au sort, pour connaître le futur adversaire de l’OM en barrage de la C4, aura lieu lundi (13 heures). Et ce sera à suivre sur RMC Sport.