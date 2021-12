Ligue Europa: pourquoi l'OM jouera à fond l'Europa Conference League en cas de qualification

Eliminé de la course aux 16es de finale de la Ligue Europa, l'OM reçoit le Lokomotiv Moscou, ce jeudi (21h) avec l'ambition de ne surtout pas perdre pour être reversé en Conference League, que le club veut jouer à fond.

L'OM conclut sa phase de poules de Ligue Europa, ce jeudi au Vélodrome face au Lokomotiv Moscou (21h). Avec la déception de l'élimination déjà en bouche mais aussi l'ambition de poursuivre l'aventure européenne, même un cran en-dessous. S'ils ne perdent pas, les Marseillais seront ainsi reversés en Conference League. Et ils joueront à fond pour cela.

Car Jorge Sampaoli et les joueurs marseillais gardent un goût amer des résultats récoltés en Ligue Europa. Le vestiaire olympien a le sentiment d’avoir fait de bonnes performances en Europe, excepté en Turquie il y a deux semaines, mais que leurs efforts n’ont pas été récompensés. Sampaoli pointe du doigt le manque d’efficacité, comme seule raison de l’élimination.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Et le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez reconnaît que ces bonnes prestations doivent conduire l’OM à jouer le coup à fond pour se qualifier dans la petite coupe d’Europe, la Ligue Europa Conference. "Cela doit être un objectif", confirme Alvaro à RMC Sport. "C'est l'objectif qui se présente à nous désormais et pour lequel on doit lutter, poursuit le défenseur. Si tu commences à passer certains tours, et dans l’hypothèse où on joue par exemple une demi-finale contre une équipe importante, on verra les choses de manière différente et la perspective d’un titre en conférence Ligue pourrait être très motivante."

Sampaoli: "On se bat avant tout pour défendre les couleurs de notre club"

Un autre argument est aussi le respect des supporters, qui ont quasiment rempli le Vélodrome lors de la phase de poules de Ligue Europa. Cette saison, les places en Coupe d’Europe étaient intégrées au "pack abonnés". L’affluence pour le match, ce jeudi soir, contre le Lokomotiv devrait donc être plutôt correcte, et rien que cela mérite selon Sampaoli une bonne performance de l’OM. "Les gens qui supportent notre équipe exigent que chaque représentation de notre part se fasse en donnant la maximum, justifie Sampaoli au micro de RMC Sport. Un match amical, un entraînement, une rencontre officielle... le sentiment que l’on ressent en portant ce maillot doit être plus fort que tout. On doit donc jouer cette rencontre à fond, comme si c’était une finale. On se bat avant tout pour défendre les couleurs de notre club."

Et si l’OM était à sa place dans la Ligue Europa Conference?

Il existe aussi, au sein du club et surtout chez Sampaoli, le sentiment que l’OM serait peut-être tout simplement à sa place si l’OM se qualifie pour cette Ligue Europa Conférence. Avec un effectif prometteur mais jeune, un groupe constitué de nombreuses recrues qui découvrent les consignes de leur entraîneur, l’OM apprend et grandit. Le staff olympien estime donc qu’il ne faut surtout pas prendre de haut cette compétition, qui correspondrait finalement au niveau de l’équipe actuelle, avec tout de même de beaux adversaires. “On n’est pas vraiment en position de pouvoir choisir les titres que l’on veut gagner!, lance encore Jorge Sampaoli. Les gens ici ont besoin de vibrer et de gagner des titres. Je le dis et je le répète au président et au propriétaire. Si on doit jouer la Conference League, il y a quand même des clubs comme la Roma, Tottenham ou Vitesse Arhnem, il faut respecter cela. Il n’y a que comme ça que, plus tard, viendront les opportunités de gagner et d’être compétitif dans des tournois plus relevés comme la Ligue des Champions.”

McCourt et Longoria demandent que l’OM jouent à fond la compétition

Enfin, jouer à fond la plus petite des Coupes d’Europe est aussi, selon nos informations, une demande des dirigeants de l’OM. Pablo Longoria et Frank McCourt espèrent qu’une aventure dans cette Ligue Europa Conférence est possible et que, selon les affiches, quelques matchs de prestige pourraient permettre à l’OM de faire rentrer un peu d’argent dans les caisses de club via les recettes billetterie. Ce n’est pas un secret, l’OM ne roule pas sur l’or. Et Marseille ne peut pas se permettre de snober l’argent que pourrait rapporter ces matchs de Coupe d’Europe. En croisant les doigts pour que l’OM n’y laisse pas trop d’énergie, dans la perspective de ce qui reste l’objectif prioritaire du club: la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Bien plus lucrative, celle-ci…