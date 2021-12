Ligue Europa: l’OM domine le Lokomotiv Moscou et décroche son repêchage en Europa Conference League

Vainqueur du Lokomotiv Moscou jeudi soir (1-0), l’OM termine troisième de son groupe en Ligue Europa. Les Marseillais sont donc reversés en Europa Conference League.

Les Marseillais auront attendu la dernière journée de la phase de groupe pour remporter leur première victoire en Ligue Europa. Ils se sont imposés jeudi soir contre le Lokomotiv Moscou (1-0). Cette victoire leur permet de terminer troisièmes de leur groupe, devant les Russes, et donc de se qualifier pour l'Europa Conference League, la plus petite compétition européenne. Un beau lot de consolation malgré tout.

Les Marseillais ont monopolisé le ballon pendant toute la première mi-temps, terminant avec 78% de possession à la pause. Néanmoins, l’OM a peiné à se montrer vraiment dangereux dans la surface. Un coup franc d’Ünder (26e) a fait vibrer le Vélodrome, mais personne n’a repris sa frappe dans la surface. Quelques minutes plus tard, c’est Milik qui a eu l’occasion d’ouvrir le score (33e), mais le Polonais était bien couvert par l’ancien bordelais Pablo. Enfin pour l’instant. Car sur le corner suivant, tiré par Ünder, Milik, oublié par la défense russe, a repris le ballon de la tête et a ouvert le score (35e), pour enfin concrétiser la domination phocéenne. Cette saison, l’attaquant a inscrit quatre des six buts de l’OM en Ligue Europa.

Jamais dérangé en première période (aucune occasion pour le Lokomotiv Moscou), Steve Mandanda, qui faisait son retour à la compétition après un mois sans jouer, a été un peu plus sollicité en deuxième mi-temps. Enfin réveillés, les Russes ont tenté de créer du danger avec des contre-attaques.

Rongier expulsé, le gros raté de Dieng

Les Marseillais, eux, se sont contentés de contrôler. Une belle occasion en seconde période est signée Gerson (66e). Servi par Valentin Rongier après une belle action partie d’un ballon de récupération, Gerson a buté sur le jeune gardien russe Daniil Khudyakov, qui a dévié le ballon juste au-dessus de la transversale.

Mais en voulant simplement contrôler la rencontre et conserver le 1-0, l’OM s’est fait une frayeur en fin de match. Sanctionné d’un deuxième carton jaune, Rongier a été expulsé à la 80e. Face à des Marseillais en infériorité numérique, les Moscovites ont poussé dans le temps additionnel. Le dernier raté de la soirée est signé Bamba Dieng (90e+5). Seul au point de penalty, il rate complètement sa frappe qui passe à gauche du but.

Au terme d’une rencontre peu emballante, les Marseillais terminent avec ce qu’ils pouvaient espérer de mieux: une qualification pour l'Europa Conference League. Avec deux points de plus que leurs adversaires au classement, l’OM était en ballotage favorable face au Lokomotiv. Un match nul aurait suffi aux joueurs de Jorge Sampaoli. Mais la victoire permet aussi aux Marseillais de se relancer après leur surprenante défaite contre Brest à domicile samedi (2-1) en Ligue 1.