OM-Lokomotiv: Sampaoli optimiste pour Payet, qui n'est toutefois pas à 100%

Dimitri Payet, gêné par des douleurs musculaires, a pu s'entraîner "normalement" à la veille du match OM-Lokomotiv Moscou en Ligue Europa. Jorge Sampaoli espère compter sur son meneur de jeu.

Pas à 100%, Dimitri Payet est incertain pour le match de Ligue Europa prévu jeudi (21h) entre l'Olympique de Marseille et le Lokomotiv Moscou. Au micro de RMC Sport à la veille de cette rencontre, Jorge Sampaoli s'est tout de même montré optimiste sur la disponibilité de son meneur de jeu. "On espère avoir Payet, demain. Il s'est entraîné quasiment normalement aujourd'hui", a déclaré mercredi l'entraîneur argentin.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Entre la victoire 1-0 à Nantes et la défaite 2-1 contre Brest, Dimitri Payet s'est vu prodiguer des soins pour des douleurs musculaires. S'il a joué samedi, c'est en faisant attention, notamment en évitant de tirer trop de coups de pied arrêtés.

Le staff sera prudent

L'OM doit éviter la défaite face aux Russes, pour conserver la troisième place du groupe E et donc se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. "On doit jouer cette rencontre à fond, comme si c'était la dernière, comme si c'était une finale. Comme pour tous les matchs, on se bat pour défendre les couleurs de notre club", a lancé Jorge Sampaoli, attentif aux supporters qui exigent "le maximum" de leur équipe.

Malgré cet enjeu, l'OM ne prendra pas de risque pour Dimitri Payet. Si le staff le juge nécessaire, le numéro 10 pourrait être préservé.