Incidents OL-OM: Cardoze explique que l'OM voulait avoir match gagné

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, a réagi dans l'After Foot sur RMC aux décisions de la commission de discipline de la Ligue, qui a décidé de retirer un point ferme à l'OL après les incidents survenus lors du match Lyon-Marseille. Le match sera aussi rejoué.

"Il nous semble que l’équité n’a pas été respectée." Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, a réagi dans l'After Foot aux décisions prises par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui a décidé de retirer un point ferme à l’OL après les incidents survenus lors du choc Lyon-Marseille le 21 novembre en Ligue 1. Ce match, qui avait été stoppé après seulement quatre minutes après un jet de bouteille en plastique sur Dimitri Payet, sera rejoué au Groupama Stadium mais à huis clos, à une date qui reste à déterminer. Avant même le délibéré, Jacques Cardoze avait fustigé une "parodie de justice", remonté contre l'absence de représentant du club phocéen devant cette commission de discipline.

"C’était un cri du cœur, un cri de la sincérité, a-t-il expliqué sur RMC. Il n’y avait rien de calculé. Il y a trois cas : Metz-Lyon, Bastia-OL et Nice-OM à propos desquels le sort du match était engagé. M. Deneux (le président de la commission de discipline de la LFP, ndlr) a pris l’exemple d’OM-PSG pour dire que le PSG n’avait pas été convoqué. Mais le sort du match OM-PSG n’était pas en jeu devant la commission. Metz-Lyon se rapproche le plus de la situation dont on parle ce soir. Lyon n’avait rien à se reprocher dans ce cas et Anthony Lopes avait été touché par un pétard, de façon semblable à ce qui est arrivé à Dimitri Payet. Lyon s’était déplacé et le joueur avait pu être entendu. Si on prend des faits similaires ou se rapprochant, on a l’impression que l’équité n’a pas été respectée. Je ne comprends toujours pas pourquoi la voix de l’OM n’est pas entendue. On aurait pu expliciter des choses et éventuellement faire douter les juges."

"Lyon ne répond pas sur le fond"

Concrètement, Marseille aurait voulu avoir match gagné. "Absolument. Pour Nice-OM et Lyon-OM, il y a eu un point ferme et le match à rejouer. Ça veut dire qu’à chaque fois qu’on va frapper un joueur, qu’un supporter va frapper un joueur, il y aura un point ferme et la possibilité de rejouer le match ? Je pense que ce n’est pas à la hauteur des enjeux", a insisté Jacques Cardoze. "Pablo Longoria (le président de l’OM suggère une grille de sanctions définie à l’avance, a-t-il ajouté. Il n’a jamais dit qu’il ne demandait pas la victoire sur tapis vert. Il a simplement dit qu’il était pour, d’une façon générale, avoir une individualisation des peines. On ne change pas d’avis. On l’a toujours dit." Dans l'After Foot, il s’est également exprimé sur le communiqué publié dans la soirée par l’OL, qui l’a accusé d’avoir voulu faire pression sur la commission de discipline.

"Je ne vais pas polémiquer avec Lyon, mais je note qu’ils ne répondent pas sur le fond mais sur la forme, a-t-il commenté. Ce n’est pas très intéressant à mon sens. Il y a deux faits incontestables : dans le rapport de synthèse il n’a que quatre lignes consacrées à l’état de santé de Payet, ça me semblait plus important que ça. Et par ailleurs, tout ce qui concerne la sécurité a été largement minimisé."