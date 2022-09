Ligue Europa: "On a découvert ce que c’est que la Coupe d’Europe", le recadrage de Kombouaré après la défaite à Qarabag

Lourdement battus 3-0 en Azerbaïdjan face à Qarabag, jeudi pour leur deuxième match de Ligue Europa, les Nantais ont agacé leur entraîneur Antoine Kombouaré. Qui n’a pas manqué de souligner leur manque d’expérience dans un contexte européen qui ne pardonne pas.

Les 4 000 kilomètres qui séparent Nantes et Bakou (Azerbaïdjan) devraient être un peu plus longs encore au retour pour les Canaris. Largement battus 3-0 sur la pelouse de Qarabag, jeudi pour la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue Europa, le FC Nantes a pris une petite claque derrière la tête après s’être pourtant offert un beau succès en ouverture contre l’Olympiacos (2-1).

Globalement, c’est surtout la seconde période qui n’a pas été du goût d’Antoine Kombouaré, qui n’a pas manqué de pointer du doigt un gros trou d’air de ses joueurs qui leur a valu trois buts coup sur coup (60e, 65e, 72e).

"Je connais trop les matchs de Coupe d’Europe pour savoir qu’il faut marquer dans tes temps forts, a-t-il lâché en après-match. Ils ont appuyé sur l’accélérateur en seconde période, pour nous balayer. On a pris 3 buts en douze minutes. Dans leurs temps forts, ils ont été réalistes. On rate un quart d’heure dans ce match, on en prend trois, et après ça devient compliqué."

Kombouaré n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme trop fort, balayant l’idée d’une panique à bord du bateau nantais. "Pas d'inquiétude. C’est un match qui va nous faire grandir. On a découvert ce que c’est que la Coupe d’Europe. Ce n’est pas que jouer un match de foot, c’est mettre du cœur et de l’engagement, puisque vous jouer contre tout un stade, tout un peuple, et des fois même contre l’arbitrage... Si on réclame des fautes tout le temps, on va avoir beaucoup de mal en Coupe d’Europe. C’est important maintenant de vite basculer contre Lens, qu’on reçoit dimanche (17h05). Et de faire un tout autre match que ce qu’on a montré ce soir."

Alors que Fribourg a fait carton plein avec deux succès, les Nantais sont troisièmes du groupe G – à égalité de points avec Qarabag, mais une moins bonne différence de buts (-2, contre +2) –, avant leur double confrontation contre les Allemands les 6 et 13 octobre prochains.