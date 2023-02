Ligue Europa: scénario cruel pour Nantes, éliminé par la Juventus et un Di Maria en feu

Plombé par une entame de match catastrophique, le FC Nantes n’a pas fait le poids face à la Juventus (0-3) jeudi en 16e de finale retour de Ligue Europa. Malgré une excellente performance au match aller, les Canaris sont éliminés.

Que de regrets pour les Nantais. Euphoriques après leur match nul rapporté de Turin (1-1) il y a une semaine en 16e de finale aller de Ligue Europa, les joueurs de FC Nantes, battu 3-0 par la Juventus, n’ont même pas eu le temps de rêver sur leur pelouse du stade de la Beaujoire. Ou plutôt si, mais durant cinq minutes. Le temps qu’Angel Di Maria éteigne un public pourtant bouillant sur une frappe enroulée magique à l’angle de la surface de réparation (0-1, 5e).

Di Maria s'offre un triplé

En feu, sur la lancée de sa finale de Coupe du monde face aux Bleus, le champion du monde argentin s’illustre quinze minutes plus tard en se jouant de la défense nantaise dans la surface de réparation. Son lob touche le bras de Nicolas Pallois, au sol devant sa ligne de but. Double peine. Penalty et expulsion du défenseur du FCN. Angel Di Maria réalise un doublé (0-2, 20e).

A dix contre onze, c’est mission impossible pour les joueurs d’Antoine Kombouaré, impuissants et inoffensifs malgré un public exemplaire jusqu’à la dernière seconde. Homme du match, Angel Di Maria s’offre même un triplé, grâce une tête, après une action confuse (0-3, 78e). Malheureusement pour les Nantais, c’est la Juventus qui disputera les 8es de finale de la Ligue Europa. Tirage au sort vendredi.