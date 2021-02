Ligue Europa: sensation, le Slavia Prague élimine Leicester sur deux jolis buts

Troisième de Premier League à égalité avec Manchester United, Leicester s'est fait sortir dès les 16es de finale de la Ligue Europa, éliminé par le Slavia Prague ce jeudi en Angleterre (2-0).

C'est l'une des surprises des 16es de finale de la Ligue Europa: Leicester, troisième de Premier League (à égalité avec le deuxième Manchester United), ne disputera pas les huitièmes, éliminé sur sa propre pelouse du King Power Stadium par le Slavia Prague (2-0 au retour, 0-0 à l'aller).

Deux jolis buts du Slavia

Tout s'est décanté en deuxième période, avec l'ouverture du score de Provod (49e minute) sur un très beau centre de Stanciu. Sans contrôle, du gauche... imparable en vitesse et en puissance pour Kasper Schmeichel. Le Slavia a doublé la mise 30 minutes plus tard, avec un but de l'extérieur de la surface signé Sima, à la conclusion d'une action collective.

Fin du parcours européen pour Brendan Rodgers et les Foxes, qui vont désormais pouvoir se concentrer sur la lutte pour le podium en Premier League... voire pour le titre, même si Manchester City semble désormais devenu presque intouchable. Leicester recevra Arsenal dimanche (13h) en championnat. Des Gunners qui sont eux qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa.