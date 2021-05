Ligue Europa, Villarreal-Manchester United en direct: Pogba et Cavani titulaires, Capoue aussi

Solskjaer fait confiance à un milieu Mctominay-Pogba-Fernandes

En face Ole Gunnar Solkskjaer ne déroge pas à son 4-2-3-1. David de Gea s'occupera de garder le but mancunien inviolé, accompagné de ses quatre défenseurs Shaw, Bailly, Lindelof et Wan-Bissaka. Au milieu, McTominay et Pogba se chargeront de la récupération, avec Rashford sur l'aile gauche et Greenwood sur l'aile droite. Fernandes se retrouvera juste derrière son attaquant, Edinson Cavani