Ligue Europa, le multiplex en direct: Arsenal veut sa revanche, les Spurs en grands favoris

Quatre rencontres au programme de ce second multiplex des 8es de finale aller de Ligue Europa à partir de 21h: Olympiacos-Arsenal, Tottenham-Dinamo Zagreb, Roma-Chakhtior Donetsk et Grenade-Mölde. À suivre sur les antennes de RMC Sport et dans notre live commenté.

15’ Pas de but après 15 minutes de jeu Olympiacos 0-0 Arsenal Tottenham 0-0 Dinamo Zagreb AS Rome 0-0 Chakhtior Donetsk Grenade 0-0 Mölde 13’ Olympiacos-Arsenal 0-0 Nouvelle opportunité pour les Gunners avec un centre fort de Tierney que ne parvient pas à reprendre Aubameyang. La frappe puissante de Partey s'envole ensuite dans les tribunes 10’ Tottenham-Zagreb 0-0 Un bon centre de Kane est contré et file juste au-dessus du but croate. Derrière, le corner est repoussé des poings par Livakovic. 7’ Olympiacos-Arsenal 0-0 Quelle occasion pour Aubameyang! Le Gabonais est trouvé en pleine surface et peut ajuster son coup de tête. C'est dévié par un défenseur grecque et repoussé par Sa sur sa barre d'un superbe arrêt réflexe! 6’ Roma-Chakhtior 0-0 Grosse alerte sur le but ukrainien! Le corner de Pellegrini trouve la tête de Cristante, c'est sauvé par Trubin sur sa ligne! 3’ Olympiacos-Arsenal 0-0 Première opportunité pour les Gunners et Odegaard. Le centre de Tierney était parfait pour le Norvégien, qui croise trop sa frappe au sol, quel dommage pour Arsenal! 2’ Tottenham-Zagreb 0-0 Première alerte pour les Spurs! Une passe mal ajustée de Ndombele lance Orsic face à Lloris, le gardien français se couche bien mais Tottenham a eu chaud. Coup d'envoi C'est parti pour ce multiplex des 8es de finale aller ! Le coup d'envoi a été donné sur les 4 pelouses, belle soirée à tous! Olympiacos 0-0 Arsenal Tottenham 0-0 Dinamo Zagreb AS Rome 0-0 Chakhtior Donetsk Grenade 0-0 Mölde Coup d'envoi dans 10 minutes ! Le rappel des compositions de ces 4 rencontres du multiplex: Les premiers résultats des 8es de finale de Ligue Europa Slavia Prague 1-1 Rangers Manchester United 1-1 AC Milan Dynamo Kiev 0-2 Villarreal Ajax 3-0 Young Boys Pourquoi Tottenham joue son match aller à domicile Lors du tirage au sort, les Spurs devaient initialement se déplacer en Croatie lors de ce 8e de finale aller. Mais la rencontre a été inversée, l'UEFA redoutant un trop grand regroupement de supporters à Londres au cours du match retour, alors qu'Arsenal acceuillera l'Olympiacos dans le même moment. >> Toutes les explications ici Olympiacos-Arsenal, un duel européen devenu classique Les Grecs et Anglais se sont déjà affrontés à 10 reprises sur la scène européenne pour un bilan à l'équilibre: 5 victoires chacun. Leur dernière confrontation remonte à la saison passée en 16es de finale, où Olympiacos s'était qualifié (0-1, 2-1 a.p). Tottenham-Zagreb, l'autre attraction du soir Larges vainqueurs de Wolfsberg au tour précédent (4-1, 4-0), les Spurs reçoivent le Dinamo Zagreb dans leur Tottenham Hotspur Stadium. En tête de leur championnat, les Croates ont éliminé Krasnodar en 16es (3-2, 1-0). Bienvenue au Pirée L'enceinte grecque accueille la principale affiche de ce multiplex, qui opposera l'Olympiacos à Arsenal. Les Gunners avaient sorti Benfica au tour précédent (1-1, 3-2), quand leurs adversaires s'étaient défaits du PSV (4-2, 1-2). En intégralité sur RMC Sport Live 3 Le Multizone de ces 8es de finale de Ligue Europa est à suivre en exclusivité sur RMC Sport Live 3. Toutes les rencontres sont diffusées en intégralité sur nos autres canaux: Olympiacos-Arsenal: RMC Sport 1 Tottenham-Dinamo Zagreb: RMC Sport 2 AS Rome-Chakhtior Donetsk: RMC Sport Live 4 Grenade-Mölde: RMC Sport Live 5 Les autres 8es de finale en direct En attendant le coup d'envoi des 4 matchs de 21h, suivez en direct les premiers 8es de finale dans notre live commenté, avec notamment le choc entre Manchester United et l'AC Milan. >> Le multiplex Ligue Europa en direct Les compositions de Grenade-Mölde Le onze de Grenade: Silva, Foulquier, Nehuen, Gonalons, Eteki, Soldado, Puertas, Diaz, Domingos, Molina, Kenedy Le onze de Mölde: Linde - Holmgren, Gregersen, Sinyan, Haugen - Aursnes, Ellingsen - Hestad, Eikrem, Andersen - Sigurdarson Les compositions de Roma-Chakhtior Le onze de l'AS Rome: Lopez - Mancini, Cristante, Kumbulla, Karsdorp - Villar, Diawara, Spinazzola - Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan Le onze de Donetsk: Trubin, Dodo, Taison, Moraes, Marlos, Tete, Patrick, Matviienko, Maycon, Ismaily, Vitao Les compositions de Tottenham-Dinamo Zagreb Le onze de Tottenham: Lloris - Aurier, Sanchez, Dier, Davies - Sissoko, Ndombele, Alli - Lamela, Son, Kane. Remplaçants: Hart, Whiteman, Reguilon, Tanganga, Doherty, Alderweireld, Hojberg, Winks, Bale, Bergwijn, Lucas, Vinicius Le onze du Dinamo Zagreb: Livakovic, Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Leovac, Majer, Jakic, Ademi, Ivanusec, Petkovic, Orsic Les compositions d'Olympiacos-Arsenal, Lacazette sur le banc Le onze de l'Olympiacos: Sa - Lala, Sokratis, Ba, Reabciuk - M'vila, Camara, Bouchalakis - Valbuena, El Arabi, Bruma Le onze d'Arsenal: Leno - Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney - Partey, Odegaard, Xhaka - Willian, Aubameyang, Saka Remplaçants: Ryan, Hein, Cedric, Chambers, Holding, Mari, Helneny, Ceballos, Smith Lowe, Pepe, Martinelli, Lacazette Coup d'envoi à 21h Bienvenue dans notre live commenté pour suivre en direct les quatre affiches de ce multiplex des 8es de finale aller de Ligue Europa: Olympiacos-Arsenal, Tottenham-Dinamo Zagreb, Roma-Chakhtior Donetsk et Grenade-Mölde. Début des échéances à 21h.