Ligue Europa: le match aller entre Tottenham et Zagreb inversé

Initialement prévu en Croatie, le huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Dinamo Zagreb et Tottenham se jouera finalement à Londres, jeudi 11 mars (sur RMC Sport). L’objectif est d’éviter une trop grande concentration de supporters dans la capitale britannique.

On prend les mêmes et on échange. L’UEFA a annoncé lundi que la programmation de la rencontre entre le Dinamo Zagreb et Tottenham serait inversée. Le match aller se jouera en Angleterre le 11 mars et le retour en Croatie le 18. Ce changement de programme est dû au fait qu’une autre équipe de Londres, Arsenal, joue également un huitième de finale de Ligue Europa à domicile le 18 mars, contre l’Olympiacos.

Cette décision découle de la situation sanitaire toujours très tendue au Royaume-Uni, pays le plus touché d’Europe avec plus de 120 000 morts de la Covid-19 et confiné depuis janvier. Aussi, bien que les stades de Tottenham et d’Arsenal soient distants de près de six kilomètres, l’UEFA souhaite éviter tout risque de rapprochement entre les supporters, qui pourraient être tentés de venir près des stades, de ces clubs rivaux. Une délocalisation d’un match, comme cela s’est déjà fait en seizièmes de finale mais aussi en Ligue des champions, n’est d’ailleurs pas à exclure. La rencontre entre Tottenham et le Dinamo Zagreb sera à suivre en direct et en exclusivité jeudi, sur RMC Sport.

