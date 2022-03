Ligue Europa : suivez les 8es de finale retour en direct

La Ligue Europa est à suivre sur RMC Sport !

La coupe d'Europe continue cette semaine et dès 18 h 45 sur RMC Sport avec la Ligue Europa et la Conference League. Suivez ici même le multiplex des quatre matchs de début de soirée : Monaco-Braga (0-2), Étoile Rouge de Belgrade-Rangers (0-3), Bayer Leverkusen-Atalanta (2-3) et Galatasaray-Barcelone (0-0).

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre tous les matchs