Ligue Europa: trois supporteurs blessés lors d'une bagarre avant la finale Séville FC-AS Roma

Un Espagnol et un Italien ont été hospitalisés à Budapest mercredi après une bagarre entre des supporters du Séville FC et de la Roma quelques heures avant la finale de l'Europa League dans la capitale hongroise, a indiqué la police locale.

Trois personnes ont été blessées et sept autres arrêtées lors de heurts entre supporters avant la finale ce mercredi (21h) à Budapest de la Ligue Europa, qui oppose l'AS Rome au Séville FC. Une bagarre qui, selon les médias espagnols,

Sept polonais ont été arrêtés

"Plusieurs personnes se sont battues" en début d'après-midi dans les rues de la capitale hongroise accueillant la compétition, a indiqué la police dans un communiqué. "Un Espagnol et un Italien ont été conduits à l'hôpital pour des soins supplémentaires", ont précisé les forces de l'ordre, indiquant que des "poursuites ont été engagées pour hooliganisme" et que "sept Polonais ont été arrêtés".

Au total, trois personnes ont été blessées a indiqué la police à l'agence espagnole EFE, ajoutant que les agents sont intervenus "dans les minutes qui ont suivi". La police de Budapest a ouvert une enquête sur des allégations de hooliganisme en groupe. Selon la presse locale, les autorités s'attendaient à des affrontements entre les ultras de Séville et le club polonais Slask Wroclaw, ce dernier pouvant chercher à se venger à Budapest d'une altercation avec des fans de Séville en 2013.

Une altercation entre Sévillans d'un côté, Italiens, Polonais et Hongrois de l'autre

Des journalistes espagnols présents sur place expliquent que les Sévillans ont été pris à partie par des supporters de l'AS Roma, accompagnés d'ultras de Ferencvaros (Hongrie) et du club polonais. Les supporters du Séville FC étaient invités à rejoindre une fanzone au pied de la Puskas Arena mais avaient préféré dans un premier temps se réunir en centre ville. Vers 17h, les supporters italiens, escortés par la police, sont passés au loin et auraient alors jeté des bouteilles, des glaçons, et des fumigènes en direction des Andalous. Ils auraient même fait céder le contrôle policier, déclenchant une émeute.

En amont de la rencontre, des supporters du Slak auraient donné rendez-vous au groupe ultra du Séville FC 'Biris' pour une bagarre, ce que les Sévillans auraient refusé. Les Polonais auraient donc attendu dans une zone proche de la fanzone du Séville FC pour se confronter aux ultras andalous. La bagarre s'est donc terminée par quelques blessés et quelques arrestations parmi les Polonais.

Les deux clubs attendent dans la soirée chacun 15 000 supporters en tribune à la Puskas Arena, un stade d'une capacité de 68 000 places. Six fois vainqueur de la Ligue Europa depuis 2006, le Séville FC tente la passe de sept face à l'AS Rome, de nouveau sur le devant de la scène lors d'une finale de Coupe d'Europe.