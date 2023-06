Ligue Europa: un Italien interpellé après les insultes à l'aéroport contre l'arbitre Anthony Taylor

Un supporter italien a été arrêté par la police et une procédure judiciaire a été engagé contre lui après les insultes qui ont visé Anthony Taylor, l'arbitre de la finale Séville-Roma, à l'aéroport de Budapest.

Un retour très, très mouvementé. Alors qu’il attendait à l’aéroport de Budapest avec sa famille pour prendre l’avion et quitter la Hongrie au lendemain de la finale de la Ligue Europa, Anthony Taylor a été pris à partie par des supporters de la Roma, jeudi.

Sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on peut être voir l’arbitre anglais et ses proches encerclés par des supporters et évacués sous la protection d'agents de sécurité. Une bouteille et une chaise ont même été lancés dans leur direction. Comme le rapportent The Athletic et l’AFP, un supporter italien "a été arrêté par la police et une procédure judiciaire a été engagé contre lui pour cette rixe" à l'aéroport Ferenc-Liszt.

Taylor a pu prendre son vol "en toute sécurité"

"Des supporters de l'équipe perdante de la Roma ont reconnu l'arbitre dans l'aire de restauration de l'aéroport, où il attendait le départ de son vol. Grâce à la coopération étroite de l'opérateur de l'aéroport avec la police et à la présence policière accrue à l'aéroport lors de l'arrivée et du départ des supporters, les autorités sont intervenues immédiatement et l'arbitre a été escorté jusqu'à un salon et a pris son vol en toute sécurité, accompagné par des officiers de police. Le citoyen italien impliqué dans l'incident a été appréhendé par la police et des poursuites pénales ont été engagées", a confirmé la communication de l’aéroport.

Après la défaite de la Roma face au Séville FC, c'est José Mourinho qui s'en était pris à l'arbitre. L'entraîneur de la Roma a été filmé en train d'insulter Anthony Taylor alors qu’il regagnait son van dans le parking du stade de Budapest. Devant des témoins et les objectifs de la chaîne Sportitalia, il a lancé plusieurs propos injurieux en direction de l'arbitre, tout en se rapprochant du véhicule. "C’est une putain de honte", a-t-il répété à plusieurs reprises en anglais.