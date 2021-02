Lille-Ajax en direct: Amsterdam commence à imposer son jeu

Des absents côté Ajax

On le savait depuis plusieurs jours : il y a des absents côté Ajax. La recrue la plus chère de l'histoire du club, Haller, est ainsi absente à cause d'un oubli administratif au moment de l'inscrire pour la Coupe d'Europe. Le gardien Onana est lui suspendu après un contrôle positif. De quoi donner des espoirs aux Dogues.