Lille-Ajax: Galtier assure vouloir jouer la Ligue Europa à fond

En conférence de presse, à la veille du match du Losc contre l'Ajax en seizièmes de finale de la Ligue Europa (en exclusivité sur RMC Sport 1 et RMC Story), Christophe Galtier a assuré que son équipe avait l'intention d'aller le plus loin possible dans cette compétition.

À la lutte pour le titre en Ligue 1, et confronté jeudi soir à l'Ajax en Ligue Europa, le Losc se retrouve face à un choix cornélien. Faut-il tout miser sur le championnat, pour tenter l'exploit de détrôner le Paris Saint-Germain? Ou bien faut-il jouer sur les deux tableaux? À la veille du match à Amsterdam comptant pour les 16es de finale aller (21h en exclusivité sur RMC Sport 1 et RMC Story), Christophe Galtier a pris position sans la moindre hésitation. Pour lui, le club doit aller le plus loin possible sur la scène continentale.

"Où se situe la Ligue Europa dans nos têtes? C'est une compétition importante, a répondu l'entraîneur lillois en conférence de presse d'avant-match. Même si j'avais la sensation de dire qu'il faut faire attention, posez la question aux joueurs sur les matchs de Ligue Europa. Pas un ne veut manquer une minute de cette compétition."

"C'est un privilège de pouvoir enchaîner les matchs"

"C'est bien évidemment un calendrier chargé, mais c'est une chance", a-t-il ajouté, à quatre jours du déplacement à Lorient en Ligue 1. "Quand vous êtes entraîneur, joueur ou jeune joueur à 20 ans, en pleine forme, c'est un privilège de pouvoir enchaîner les matchs de championnat, de Coupe de France et européens. C'est une exposition importante pour les joueurs. Ils ont tous envie d'enchaîner tous les matchs."

"Évidemment, il doit y avoir une gestion assez minutieuse de ma part et de mon staff pour maintenir tout le temps une équipe compétitive, en forme et dynamique, a-t-il prévenu. Notre jeu demande quand même beaucoup d'efforts". Mais Christophe Galtier, désireux de maintenir la "bonne dynamique" de ses troupes, a donc bien l'intention de "tout" faire pour décrocher la qualification. "Si on a le bonheur de se qualifier, le tour d'après on mettra tout en oeuvre pour se qualifier encore", a-t-il conclu.