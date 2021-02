Lille-Ajax: Létang déçu que les Lillois aient "oublié de bien finir le match"

Au micro de RMC Sport, le président lillois Olivier Létang a réagi à la défaite 2-1 du LOSC contre l'Ajax, ce jeudi soir en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Le dirigeant a néanmoins pointé la décision "litigieuse" de l'arbitre, qui a accordé un penalty pour les Néerlandais.

"On a perdu le fil". Olivier Létang s'est montré déçu de la perte de concentration des joueurs du Losc, battus 2-1 ce jeudi soir par l'Ajax en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Car même si la défaite est logique, vu le contenu du match, les Dogues menaient jusqu'à la 87e minute et ce penalty très contesté mais surtout transformé par Dusan Tadic. "C'est dommage. Les joueurs se sont un peu énervés, ils ont oublié de bien terminer le match", a déclaré, au micro de RMC Sport, le président lillois qui considère que le penalty est "litigieux".

Avant de commenter ce tournant du match, Olivier Létang a tenu à mettre l'accent sur la force des Néerlandais: "On est tombés contre une très belle équipe de l'Ajax, qui a fait un très bon match. La première période a été un peu décevante, mais l'Ajax a de grosses qualités techniques".

"Rebasculer tout de suite sur une dynamique positive"

Encore confiant pour aller chercher "l'objectif de se qualifier à Amsterdam", le dirigeant a toutefois insisté sur la nécessité pour son équipe d'aller chercher les trois points dimanche en Ligue 1. "Avant le match dans une semaine à Amsterdam, on a un match très important à Lorient. C'est très important pour nous. On basculera sur l'Ajax à partir de lundi. On a une place de leader de Ligue 1 à défendre. L'idée, c'est de rebasculer tout de suite sur une dynamique positive".

"Notre position est très claire. On a un effectif pour gagner tous les matchs, a-t-il assuré. On veut jouer tous les matchs pour les gagner. (...) On sait que c'est toujours difficile après un match de compétition européenne, parce qu'on n'a que trois jours. Mais fatigue est un mot qu'on ne veut pas entendre et on veut que tout le monde soit concentré pour être prêts dès dimanche à Lorient".