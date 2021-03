Manchester United-AC Milan: belle opération milanaise en 8e aller de Ligue Europa

En l'absence de nombreux joueurs, le choc entre Manchester United et l'AC Milan a un peu déçu ce jeudi, en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Les Red Devils ont concédé le match nul dans les dernières minutes (1-1).

Un petit but chacun et c'est tout, pour le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa entre Manchester United et l'AC Milan (1-1). Les Red Devils pensaient s'en sortir avec un court avantage dans la double confrontation, sans avoir encaissé de but adverse. Mais les Milanais ont égalisé dans les derniers instants du match.

Premier but pour Diallo

Le but mancunien est signé d'un entrant: le jeune Amad Diallo, 18 ans, qui, cinq minutes après son entrée en jeu à la place d'Anthony Martial, a placé le haut de son crâne pour dévier un caviar de passe de Bruno Fernandes (50e minute). Premier but mancunien pour l'ancien joueur de l'Atalanta, sur... son premier tir avec la tunique mancunienne. De quoi faire un peu oublier les absences de Marcus Rashford et Edinson Cavani, blessés.

Sauf que le coup de massue est venu dans les derniers instants de la rencontre, avec le but de l'ancien Lillois Simon Kjaer, de la tête, face à un Dean Henderson à la main loin d'être ferme. Un but à l'extérieur précieux pour le club italien.

Deux buts refusés pour Milan

Les Milanais peuvent même avoir des regrets: deux buts leur ont été refusés en première période. Un signé Franck Kessié (11e) pour une main sur un contrôle ; un quelques minutes plus tôt inscrit par Rafael Leao, annulé pour hors-jeu. Harry Maguire avait lui raté l'immanquable face au but à la 38e. Rendez-vous jeudi (21h sur RMC Sport) pour le huitième de finale retour.

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les chocs de la Ligue Europa