Manchester United-Milan: l'énorme loupé de Maguire, à quelques centimètres du but

Manchester United recevait l'AC Milan ce jeudi soir en 8e de finale aller de Ligue Europa (sur RMC Sport). Une rencontre notamment marquée par un énorme loupé d'Harry Maguire en première période.

Quand Manchester United a misé 87 millions d'euros à l'été 2019 sur Harry Maguire, c'était évidemment plus pour ses qualités défensives que pour son sens "aiguisé" du but. Mais quand même...

Alors que les Red Devils recevaient ce jeudi soir l'AC Milan en 8e de finale aller de Ligue Europa (sur RMC Sport et RMC Story), l'international anglais s'est fait remarquer pour un incroyable loupé en première période.

Le loupé d'Harry Maguire © RMC Sport

Tibia, poteau

A la 38e minute de jeu, sur un corner tiré par Telles, Bruno Fernandes a prolongé le ballon de la tête vers le deuxième poteau, où se trouvait Maguire. Situé à moins d'un mètre du but adverse, le capitaine mancunien n'avait plus qu'à pousser la balle - qui arrivait vite, certes - au fond des filets pour ouvrir la marque. Sauf qu'il a pris le ballon du tibia... et l'a envoyé sur le poteau milanais. Pour le plus grand bonheur de Donnarumma.

Apparu à 40 reprises cette saison sous le maillot des Red Devils, Harry Maguire a marqué deux buts, et délivré une passe décisive.