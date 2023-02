Manchester United - Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

La deuxième manche des barrages d’Europa League se déroule ce jeudi soir. Manchester United accueille le FC Barcelone pour tenter d’obtenir une place pour les 8e de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester United – Barcelone en direct !

Ce jeudi soir, vous pouvez assister au choc Manchester United – Barcelone à partir de 21 heures sur RMC Sport. C’est une rencontre décisive qui attend les deux équipes. En effet, le match aller s’est soldé par un nul (2-2), après des échanges intenses en seconde mi-temps.

Dès la 50e minute, Marcos Alonso et Raphinha ont trouvé les filets anglais, mais Marcus Rashford est rapidement revenu au score. En plus, Jules Koundé, le défenseur espagnol, a marqué contre son camp, ce qui a coûté la victoire à son équipe. Toutefois, le FC Barcelone reste invaincu depuis 17 matchs, toutes compétitions confondues. Du côté des Red Devils, les coéquipiers de Marcus Rashford enchaînent également les réussites. Les hommes d’Érik ten Hag n’ont perdu qu’un seul duel depuis la reprise, face à Arsenal. Offensifs et précis, les Red Devils sortent d’une victoire contre Leceister (3-0), en Premier League. Ce jeudi, le match retour est donc la dernière occasion pour les deux clubs d’obtenir une place pour les huitièmes de finale. Voici comment suivre la rencontre entre Manchester United et le FC Barcelone ce jeudi !

Match Manchester United – Barcelone en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match entre Manchester United et Barcelone est diffusé en direct ce jeudi 23 février sur la chaîne RMC SPORT 1. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures, au stade Old Trafford. Vous pouvez regarder 100 % des matchs de l’UEFA Europa League en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, avant un passage à 29 euros par mois, avec un engagement de 6 mois.

