Monaco - Bayer Leverkusen : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Monaco retrouve le Bayer pour le match retour des barrages de la Ligue Europa. La victoire des Monégasques au match aller leur a permis de prendre une option pour les huitièmes de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Bayer Leverkusen en direct !

Ce jeudi, vous pouvez regarder le match AS Monaco – Bayer Leverkusen à partir de 18 heures 45 sur RMC Sport. Le déplacement des joueurs du rocher en Allemagne n’a pas été de tout repos. En effet, les hommes de Philippe Clément ont fait face à un club déterminé, précis et efficace.

Le score a été ouvert par Hradecky contre son camp, mais Moussa Diaby et Florian Wirtz ont réussi à donner l’avantage au Bayer, dans les minutes suivantes. Finalement, Monaco s’est imposé (2-3), grâce aux buts de Diatta et de Disasi. En revanche, la rencontre a été marquée par les blessures de Diaby, côté Bayer, et de Ruben Aguilar, pour Monaco. Le Français est donc forfait pour les prochains matchs. Toutefois, l’entraîneur monégasque peut s’appuyer sur Chrislain Matsima. Le latéral droit a créé de nombreuses opportunités face au Bayer, mais aussi contre le Stade Brestois, en Ligue 1. Ainsi, les Rouge et Blanc ont pris l’avantage, et doivent continuer sur cette lancée pour s’assurer une place en 8e de finale. Voici comment suivre en direct la rencontre Monaco – Leverkusen ce jeudi soir !

Match Monaco – Bayer Leverkusen en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce jeudi 23 février, le match entre l’AS Monaco et le Bayer Leverkusen est diffusé en direct sur la chaîne RMC SPORT 3. Dès 18 heures 45, vous retrouvez les deux équipes sur la pelouse du stade Louis II, pour le coup d’envoi. Vous pouvez regarder l’intégralité des matchs des barrages de l’Europa League via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, puis 29 euros par mois, avec un engagement de 6 mois.

